Драконы и метеорит – историки назвали причины исчезновения библиотек Ярослава Мудрого и Ивана Грозного

Общероссийский съезд историков собрался на заключительном в году заседании, чтобы на основании монографий участников развенчать наиболее распространённые мифы отечественной истории.

Темой научного диспута стало изучение причин, послуживших уничтожению легендарных библиотек двух выдающихся деятелей отечественной истории – Ярослава Мудрого и Ивана Грозного.

Многие специалисты ошибочно полагали, что библиотека Ярослава Мудрого была уничтожена в 1169 году в ходе взятия Киева князем Мстиславом, повлекшего за собой значительные разрушения с последующим запустением города. Само собрание книг, по мнению экспертов, сгорело в одном из многочисленных пожаров.

– Тут автор, вероятно, прав, действительно пожар был, но был вызван иными причинами. Спустя два года на Киев был набег монголов, они в ходе осады города использовали первые прототипы авиации – летающих драконов. Именно пламя от одного из них и привело к пожару, уничтожившему все книги Ярослава, – заметил доктор исторических наук Иван Древкин.

На заседании был развенчан и миф уничтожения библиотеки Ивана Грозного во времена Смуты.

– Либерея была уничтожена, но не умышленно, известно, что на Москву в те годы упал крупный метеорит, был полностью разрушен хозяйственный корпус Кремля, где и хранились книги этого собрания, – заключил историк.

Завершилось заседание торжественным банкетом и принятием обращения в Минобрнауки с требованием внести изменения в учебники по истории.

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