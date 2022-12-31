Всё хорошо. Всё плохо – Личное мнение

Под конец года принято подбивать бабки, и лучше всех это сделал будущий академический режиссёр Богомолов.

Считал-считал и насчитал!



У меня всё хорошо. У меня всё плохо. Фото: Соцсети

«И я радуюсь не только творческим нашим победам, но и финансовым успехам – театр выправил за три года свое финансовое положение», — отчитался подающий надежды Константин.

Ну, молодец, чо. Ещё немного и станет зарабатывать не меньше жены. А что же жена?

А жена Костика, хоть и зарабатывающая намного больше мужа, в унынии.

«У меня, честно говоря, в первый год нет настроения куда-то идти. Буду дома, с семьей», — заявила Ксения.

Идти куда-то нет настроения. Да и не ждут, как мне кажется, Собчак на вечеринках.

Как тут не приуныть?

Я с большим интересом смотрю на эту парочку. Вроде, женаты пока, а у каждого из супругов — свои радости и свои печали.

Костик движется вперёд. Ксения мечется. Перспективы у обоих супругов разные, и это уже очевидно многим.

Костика всё в жизни устраивает. Он нашёл свою нишу. Никуда не лезет, финансовые показатели театра растут, чем он и хвастает. У Богомолова сейчас белая полоса, а у его жены — чёрная. И грядущий развод сделает Костику ещё лучше, а Ксении — ещё хуже.

Возможно ли быть вместе, когда такая разница в жизни?

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