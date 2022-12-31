 

Всё хорошо. Всё плохо – Личное мнение

31.12.2022, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Под конец года принято подбивать бабки, и лучше всех это сделал будущий академический режиссёр Богомолов.

Считал-считал и насчитал!


У меня всё хорошо. У меня всё плохо. Фото: Соцсети

«И я радуюсь не только творческим нашим победам, но и финансовым успехам – театр выправил за три года свое финансовое положение», — отчитался подающий надежды Константин.

Ну, молодец, чо. Ещё немного и станет зарабатывать не меньше жены. А что же жена?

А жена Костика, хоть и зарабатывающая намного больше мужа, в унынии.

«У меня, честно говоря, в первый год нет настроения куда-то идти. Буду дома, с семьей», — заявила Ксения.

Идти куда-то нет настроения. Да и не ждут, как мне кажется, Собчак на вечеринках.

Как тут не приуныть?

Я с большим интересом смотрю на эту парочку. Вроде, женаты пока, а у каждого из супругов — свои радости и свои печали.

Костик движется вперёд. Ксения мечется. Перспективы у обоих супругов разные, и это уже очевидно многим.

Костика всё в жизни устраивает. Он нашёл свою нишу. Никуда не лезет, финансовые показатели театра растут, чем он и хвастает. У Богомолова сейчас белая полоса, а у его жены — чёрная. И грядущий развод сделает Костику ещё лучше, а Ксении — ещё хуже.

Возможно ли быть вместе, когда такая разница в жизни?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.21 / Какой нейл-арт лучше всего подойдет на Новый год каждому знаку зодиака: маникюрный гороскоп

30.09.22 / Диета по группе крови: правильный выбор продуктов для достижении идеальной массы тела

27.09.21 / Владимир Путин завершил карьеру хоккеиста

07.06.21 / Дмитрий Рогозин поборется на аукционе за место в космическом корабле Джеффа Безоса

19.06.22 / Мнение: Блокада Калининграда, эстонская нефть и 20 тысяч коммуналки за однушку

22.11.21 / Невролог рассказал о причине и борьбе с болью по всему телу после COVID-19

17.09.22 / Мнение: Диагноз через интернет, противокитайский клуб США и возвращение Самсунга

27.02.22 / В Минобороны России сообщили о потерях во время спецоперации на Украине

12.10.21 / Скандалы: В армии россиян-банкротов 400 тысяч человек

17.10.22 / Группа BTS временно распалась – участники коллектива уходят в армию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика