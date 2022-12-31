Игорь Цвирко и Кристина Кретова: звезды Большого театра о работе и личной жизни

Игорь, Кристина, вы живете в бешеном темпе — спектакли даже по выходным. Как справляетесь?

Кристина: Выходной у нас всего один — понедельник. И я всегда провожу его в бане. Сплю до 11:00, в 14:00 я уже под паром, выхожу оттуда только около девяти часов вечера. Баня — мое место силы, место расслабления и отдыха. Конечно, одного выходного дня недостаточно, чтобы, например, еще успеть сделать бытовые дела. Но мы уже так привыкли жить. Помимо этого, мы еще и работаем все праздники, за исключением 1 января…

Игорь: Признаюсь честно, когда мы еще не были вместе, я наблюдал за Кристиной и не мог понять, как она все успевает. Но как только мы стали супружеской парой, я попал под ее чары, и теперь любые сложности, нестыковки в расписании, различные съемки вперемежку с работой — это всего лишь небольшие, но интересные и легко решаемые трудности.

Судя по тому, что ваша жизнь — это не только работа, но и любовь (Игорь Цвирко и Кристина Кретова поженились в июле 2021 года), есть собственные секреты, как не мешать личное с профессиональным. Были ли у вас моменты, когда на работе вы выясняли отношения не как коллеги, а как супруги?

Кристина: Таких моментов у нас не было и, я думаю, не будет. Мы слишком уважаем друг друга. И если есть какие-то замечания, то они в большей степени звучат как пожелания.

Игорь: Мы вообще отношения не выясняем. Как мне кажется, у нас тотальное доверие друг к другу. И каждый чувствует и понимает другого.

Сложно работать с супругом?

Кристина: Мы изначально девять лет работали бок о бок. Поэтому у нас нет каких-то сложностей, которые мы бы не могли решить в зале и приносили домой. К тому же есть золотое правило: здесь и сейчас, никаких потом. Решить все проблемы на месте.

Игорь: Мне работается легко. Когда мы были друзьями-коллегами, все было просто, мы всегда находили общий язык. Изменение статуса в паре никак не повлияло, мы так и продолжили работать, помогать друг другу, улучшать себя, ну и конечно, слушать партнера.

Как считаете, может ли настоящая близость измеряться временем? Или оно и дано для уверенности, что вы выбрали того самого человека?

Кристина: Мы влюбились друг в друга в определенное время, в определенном возрасте. Чувства у меня вспыхнули в один день, до этого времени я воспринимала Игоря просто как друга. Не знаю, как так бывает, но это случилось с нами, и нам хорошо вместе. Я не хочу задумываться, что там будет через три года, я живу здесь и сейчас и, самое главное, наслаждаюсь этим моментом.

Игорь: Чего я только не слышал от людей! О кризисах трех, семи лет и далее… У каждого человека, у каждой пары свой путь. Я предпочитаю не оглядываться на такие примеры, быть вне статистики, а лучше даже быть ее исключением. Мы всегда относились с уважением друг к другу, к нашим семейным жизням, и никогда не переступали черту.

Насколько тяжело в балете уметь не танцевать, а именно научиться передавать эмоции одним видом, жестами? Удивительно наблюдать за спектаклем и понимать, что никаких объяснений не требуется. Иногда слова, наоборот, мешают…

Игорь: Только некоторые балетные актеры могут притягивать внимание, ничего не делая на сцене. Это очень сложно, но в этом есть уникальная мистика происходящего, в такие моменты понимаешь силу харизмы или человеческого нутра. Этому невозможно научить. Настоящего артиста зритель не спутает ни с кем, личность не затмить. Но бывает такие постановки и решения режиссера, которые дают настолько сильный эффект, что даже средний артист будет сверкать звездой. Тут уже сила режиссуры или хореографа.

Игорь, вы готовите собственное представление — «Вечер современной хореографии», где один из спектаклей написан специально для Кристины. Вы романтик?

Игорь: Во мне много романтического. Правда, зритель мало знает меня с этой стороны, потому что все мои роли — героико-драматического плана (Спартак, Иван Грозный, царь Леонт и другие). Я редко когда выхожу в романтическом амплуа. Хотя, думаю, что роль Ромео мне бы очень подошла!

В проекте есть балет, созданный для Кристины. И это уникальный балет, который показывает абсолютно разные грани Кристины как большой драматической актрисы.

Вечер современной хореографии представляет собой три одноактных спектакля в одном, в чем его уникальность и что ждет зрителей?

Игорь: Во-первых, это вечер, в котором мы даем шанс проявить себя молодым классным амбициозным хореографам другого направления. Дмитрий Масленников и Александр Могилев — это хореографы, не имевшие академического образования, но артисты и режиссеры, которые уже сделали много в мире танца и в мире театра. Работа с академическими артистами даст им возможность поэкспериментировать и отточить свой стиль на крутых танцорах, а артистам даст возможность проверить, на что способно их уникальное тело. Конечно, в рамках этого вечера мы затронем тему любви, живописи и историй, о которых мало кто слышал. Но основным акцентом будет возможность дать поработать новому поколению молодых артистов с новыми хореографами. В эпоху, когда мало кто может приехать, чтобы не было расправы на Западе, я обратил внимание на наших хореографов, которые готовы, которые жаждут делать новые постановки — это и Макс Петров, и Андрей Меркурьев и Алессандро Каггеджи. У этих хореографов большое будущее, и у меня большие планы использовать талант этих людей.

Тогда откуда такой ажиотаж и стоимость на «Щелкунчика»? За этими билетами люди стояли в очереди часами.

Игорь: К сожалению, форма реализации билетов оставляет желать лучшего. Думаю, Большой театр будет работать над этим, потому что это проблема, которую надо решать. Но что удивляет и неизменно поражает, как люди стремятся попасть на балет, на шедевры мировой классики, и это прекрасно!

Кристина: Ажиотаж вокруг «Щелкунчика» был и есть всегда! Это все равно что Новый год без елки.

Игорь, как начинающий продюсер, что вы хотите сказать, сделать своими представлениями? Вы говорили в одном из интервью, что хотите сделать их шире для масс, каким образом?

Игорь: Моя основная миссия в том, чтобы о балетном театре узнало как можно больше жителей нашей страны. Для этого необходимо создать проект, который был бы очень трепетно встречен жителями разных городов, и я уже на пути к этому! В марте я организую гала-концерт «Бриллианты русского балета», где будут лучшие звезды нынешнего поколения балета в нашей стране. Надеюсь, что в вечере примут участие и учащиеся балетных академических заведений. Безусловно, такие события очень важны для поддержания имиджа балетного искусства, и выбранная нами площадка даст возможность большому количеству людей посетить это мероприятие. Я лично буду стремиться к тому, чтобы увидели качественных исполнителей не только в Москве и Петербурге. Я мечтаю показать балет и на Камчатке, и на юге России, и на севере нашей страны. Полет актрисы Юлии Пересильд в космос напомнил, чем славилась наша страна — космос (полет Гагарина и дальнейшие мисси по освоению космоса) и балет (классический балет благодаря Петипа, Дягилеву, Фокину, Григоровичу) всегда были на передовых. Пришло время с новой силой говорить о балетном искусстве. Время возрождать интерес, поддерживать молодые таланты и помнить о лучших, кто был и есть в этой профессии.