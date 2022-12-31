 

Трагические итоги года: Россия похоронила известных артистов

31.12.2022, 17:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дни.ру предлагают повести трагические иготи уходящего 2022 года. Давайте вспомним всех российских артистов, кто отправился в мир иной в этом году и почтим их память минутой молчания и парой строк.

Борис Моисеев (4.03.1954 – 27.09.2022) скончался после третьего инсульта, а перед этим долго болел и вел затворнически образ жизни. Певец собрал на своих похоронах всех звезд Москвы, а также заставив своего брата сцепиться с продюсером из-за наследства. Завещание, по мнению некоторых, могло быть подделано, а из квартиры певца перед его смертью пропали картины и ценности.

Юрий Шатунов (6.09.1973

23.09.2022) покинул нас абсолютно неожиданно: в возрасте всего 48 лет его “накрыла” острая сердечная недостаточность и случился инфаркт. После его трагической кончины появилось мнение о том, что народный любимец сам свел себя в могилу: слишком близко к сердцу принимал конфликт с продюсером “Ласкового мая” Андреем Разиным.

Михаил Зеленский (7.09.1975 –
11.01.2022) жизнь 46-летнего журналиста и телеведущего оборвал сердечный приступ: он был на отдыхе с женой. Как утверждают врачи, Михаил сам свел себя в могилу: мог бросить курить и больше отдыхать, но увы…

Пьер Нарцисс (19.02.1977 –
21.06.2022) – подагра, острая почечная недостаточность и проблемы с поджелудочной железой и стали причиной смерти выпускника “Фабрики звезд”. Сразу после его кончины разразился пикантный скандал: его возлюбленная решила дать душе покойного новое пристанище, для чего захотела родить ребенка от сына певца.

Леонид Куравлев (8.10.1936

30.01.2022) в свои последние годы болел так много, что близкие, не выдержав нагрузки, сдали его в дом престарелых, а затем и вовсе в хоспис. Цереброваскулярная болезнь, пневмония и осложнения после ковида. Итогом стало то, что в последний день октября сердце актера не выдержало.

Евгения Брик (3.09.1981

10.02.2022) – звезда “Стиляг” до самой смерти скрывала то, что много лет ведет битву с онкологией. Пробовала актриса лечиться и в России, и в Америке, но безуспешно… У актрисы остался муж и дочь, которые остались жить в США.

Борис Невзоров (8.01.1950
– 18.02.2022) народного артиста забрал коронавирус, вернее его тяжелые последствия. С внезапной смертью любимого актера было сложно смириться: жизнь била ключом, в планах было множество спектаклей, а дома ждала крошечная дочка…

Наталия Стешенко
(3.12.1984 – 28.11.2022) покинула нас при самых, пожалуй, душераздирающих обстоятельствах: внезапно умершую женщину обнаружил ее маленький сын, буквально на минуту вышедший из комнаты. Причиной смерти, как утверждают, стал оторвавшийся тромб.

Сергей Пускепалис (15.04.1966
– 20.09.2022) погиб по причине нечеловеческой и нелепой случайности: собирался заняться благотворительностью и, приобретя автомобиль, намеревался отвезти его в один из южных регионов страны. Но машину занесло на повороте и та вылетела на встречку…


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.22 / Почти половина итальянцев на 50% сократили свои расходы на еду

09.04.22 / Мнение: Союзничек

01.11.22 / Море секса: игривая жена Крутого довела до экстаза в БДСМ-костюме

24.01.22 / Мнение: О секрете российских вакцинаторов… Всего одна картинка

26.09.22 / Кремль потребовал пересмотреть, насколько эффективны меры безопасности в школах

08.02.22 / Стала известна дата выхода фильма “Эта безумная любовь”

07.11.22 / Москва направит почти 900 млрд рублей на программу “Столичное здравоохранение”

26.11.21 / Владимир Мединский представил монографию «Александр Македонский-Рюрик: основатель государства российского»

10.10.22 / Завершился ремонт Нижегородской эстакады ТТК

17.09.22 / Сколько ещё? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика