 

Глава МИД Турции предложил встречу с главой МИД Сирии в январе

31.12.2022, 17:41, Новости дня
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, вероятно, в третьей стране.

«Мы сказали, что давайте сделаем это во второй половине января. Встреча может состояться в третьей стране», – приводит слова Чавушоглу телеканал NTV, передает РИА «Новости».

Чавушоглу отметил, что для вывода турецких войск из Сирии необходимы шаги в политическом процессе.

Напомним, главы министерств обороны России, Сирии и Турции провели на этой неделе трехсторонние переговоры в Москве, решение сирийского кризиса.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 31 декабря обсудили взаимодействие по урегулировании в Сирии.

СМИ со ссылкой на источник писали, что Турция после переговоров министров обороны России, Сирии и Турции в Москве решила вывести военных с территорий, подконтрольных Анкаре на севере Сирии. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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