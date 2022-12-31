Донецк за три минуты обстреляли 18 снарядами калибра НАТО

Петровский и Кировский район Донецка 31 декабря обстреляли 18 снарядами калибра 155 мм образца НАТО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В 17.05 ВСУ обстреляли населенный пункт Максимильяновка в городе Донецке (Петровский район), по нему выпустили восемь снарядов калибром 155 мм, передает РИА «Новости» со ссылкой на представительство.

В 17.08 прошел обстрел населенного пункта Нетайлово в Кировском районе Донецка, было выпущено 10 снарядов 155 мм.

Ранее при обстреле Донецка погиб заместитель руководителя отдела военного следственного управления СК комитета Объединенной группировки войск Евгений Рыбаков.

—