Общество: 2023 год РФ встречает с уверенностью в своих силах

Прошедший год для всей нашей страны выглядел временем испытаний, конфликтов и вызовов, причем самого высокого накала. Однако эта картина оказалась только одним из уровней куда более сложной и оптимистичной реальности. А главным достижением граждан РФ в 2022-м стала сплоченность и уверенность в том, что любые поставленные цели нам по плечу.

Нынешний Новый год – наверное, самый необычный за многие даже не годы, а десятилетия. Это ведь праздник надежды. Мы проводим черту, оставляя за спиной год предыдущий и все плохое, что в нем было – и верим, желаем, надеемся, что наступающий будет лучше. Но мы понимаем, что каким бы сложным ни был для РФ 2022-й, следующий – 2023-й – также будет непростым.

Стране придется справляться с множащимися вызовами и угрозами, поскольку Россия находится на самом острие глобального противостояния.

Однако несмотря на это, страна смотрит в будущее с оптимизмом и уверенностью – и это не субъективная оценка, а социологические выкладки. Более того, проявился любопытный парадокс: в то время как для РФ 2022 год был очень тяжелым (так его оценили 83% опрошенных ВЦИОМ), для ее народа он оказался весьма неплохим. 52% респондентов заявили, что для них лично год стал удачным.

Впрочем, этот странноватый, на первый взгляд, оптимизм – учитывая тревожный антураж и немало пережитых потрясений – стоит на простых и внятных основаниях: народ удовлетворен тем, как развиваются события внутри страны, доволен работой власти и ее результатами, которые он ощущает по собственной жизни и на своем кошельке.

С одобрением государственной внешней политики у нас всегда было неплохо, но 2022 год продемонстрировал беспрецедентный рост поддержки внутренней политики.

Если в начале года экономическая политика государства устраивала чуть больше 20% респондентов, то к концу 2022 года этот показатель взлетел под 40%.

У социальной политики подъем не столь масштабный, но тоже весьма впечатляющий – с 30% в феврале до более 40%. И это самые «больные», извечно и повсеместно критикуемые сферы, в которых угодить не то, что всем, а хотя бы большинству просто невозможно – всегда будут недовольные.

А еще к концу года инфляция перестала быть больной темой: если в январе как очень высокую ее оценивало 65% респондентов, то в декабре так ее определили 32%, а две трети опрошенных назвали незначительной либо умеренной. Безработица так и не стала значимым фактором социальной жизни, несмотря на очень серьезные опасения в этой связи весной-летом из-за ухода иностранных компаний с российского рынка и, как следствие, закрытия предприятий.

В 2022 году Россия осознала масштабы нависшей над ней опасности – угрозы самому ее существованию, и переключилась в режим сплоченности и единения.

Неотъемлемой частью нашей жизни стали фронтовые сводки, переживания за наших бойцов и деятельная помощь им со стороны общества, стремительная перестройка экономики и быстрая адаптация людей к новым реалиям.

Россия быстро перестраивается для продолжительной борьбы за свои интересы и одновременно прилагает максимум усилий, чтобы большинство ее граждан продолжали жить привычной мирной жизнью. Причем делает это в режиме сосредоточенной и последовательной работы. Успехи и достижения становятся ступеньками для движения вперед, а неудачи и ошибки – такие тоже, конечно, случаются – основанием для выводов и поиска новых подходов к решению стоящих задач.

Прошедший, такой непростой и часто трагический год заложил в нас уверенность, что какие бы трудности и испытания ни принес нам следующий – мы справимся.

Россия ранее преодолевала самые опасные для себя кризисы через сверхусилие и большие жертвы. Но чтобы вот так, день за днем спокойно делая свое дело и стараясь по максимуму сберечь жизни людей, которые защищают ее на фронте – это нечто новое, чему учится страна. И каждый ее житель является частью этого процесса.

Мы знаем, что 2023 год будет непростым для РФ – и для нас, ее народа. А еще мы точно знаем, что для нас нет ничего невозможного.

С Новым годом!

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