Подарок метрополии

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Как Москва на Новый год устроила штурм Грозного.


1 января 1995 года. Фото: Laski Diffusion / East News

«Мы входили в город, как шаровая молния, готовые смести все, что встанет на нашем пути. Однако даже я, командир головной походной заставы, не знал конечной задачи. <…> Из частного сектора побежали вооруженные люди, стреляя на бегу в нашу сторону. Машина уложила их пулеметным огнем, только двоим удалось скрыться, остальные так и остались лежать на холодном, слегка припорошенном снегом асфальте. Их было шестеро. Кто-то из механиков-водителей пытался их объехать, но это мало кому удавалось, и тела боевиков были изорваны и вмяты в асфальт гусеницами десятков боевых машин», — из воспоминаний бывшего начальника разведки сухопутных войск РФ Рустема Клупова.

29 лет назад, 9 декабря 1994 года, Москва решила усмирить непокорную Чеченскую Республику, которая сама себя называла иначе — Чеченской Республикой Ичкерия — и стремилась достичь независимости от России. Эти события вошли в мировую историю как первая чеченская война, хотя власти РФ официально называли происходящее «операцией по восстановлению конституционного порядка в Чечне».

Эта война продлилась 631 день — до 31 августа 1996 года, а одним из ее самых страшных событий стал штурм Грозного, начавшийся 31 декабря 1994 года. В ходе боев (даже по официальной информации) были убиты десятки тысяч человек.

«Новая газета» рассказывает, как это было.

Источник: Новая газета


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