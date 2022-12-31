Всей семьей ждали видеокассету с русским шоу: Билл Клинтон рассказал, как в юности с семьей смотрел советский «Голубой огонёк»

42-й президент США Билл Клинтон в интервью телеканалу Fox News рассказал об одной из семейных новогодних традиций встречи Нового года. Более 25 лет Клинтоны в середине января

смотрели праздничные выпуски «Голубого огонька».

«Впервые кассету с этим шоу привёз мой дядя в 1964 году. Ещё

он рассказал, что русские встречают Новый год дважды. Мы объединили эти две

традиции и каждый год 14 января собирались всей семьей, чтобы вместе посмотреть эту передачу»,

– рассказал Клинтон.

До 1970 года видеокассеты с записью «Голубого огонька»

привозил Тим Клинтон, дядя будущего президента, фирма которого экспортировала в

СССР медицинское оборудование. После его смерти записи праздничных концертов Клинтонам отправлял друг семьи – американский военный атташе в Москве Роберт

Джефферсон.

Семейная традиция встречать Старый новый год была прервана

в 1989 году – как признался Билл Клинтон, во время Перестройки «шоу стало

неинтересным и похабным».

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