Завершились съемки комедийного сериала «Третий в постели» с Анной Михалковой, Любовью Аксеновой и Александром Робаком

Завершились съемки оригинального комедийного сериала «Третий в постели» режиссера Бориса Хлебникова («Аритмия», «Обычная женщина», «Свободное плавание»). Главные роли в комедии исполнили актеры Анна Михалкова и Александр Робак, также в проекте снялись Любовь Аксенова и Степан Девонин.

Известно, что сериал будет состоять из шести серий, которые будут доступны эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

Анна Михалкова и Александр Робак уже не впервые играют семейную пару у Бориса Хлебникова – вместе они снялись в сериале «Шторм», за роль в котором Михалкова получила «Золотого орла». Не впервые снимется у Хлебникова и Степан Девонин. А для Любови Аксеновой сериал «Третий в постели» станет первым сотрудничеством с популярным режиссером.