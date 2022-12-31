 

Завершились съемки комедийного сериала «Третий в постели» с Анной Михалковой, Любовью Аксеновой и Александром Робаком

31.12.2022, 16:35, Разное
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Завершились съемки оригинального комедийного сериала «Третий в постели» режиссера Бориса Хлебникова («Аритмия», «Обычная женщина», «Свободное плавание»). Главные роли в комедии исполнили актеры Анна Михалкова и Александр Робак, также в проекте снялись Любовь Аксенова и Степан Девонин.

Известно, что сериал будет состоять из шести серий, которые будут доступны эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. 

Анна Михалкова и Александр Робак уже не впервые играют семейную пару у Бориса Хлебникова – вместе они снялись в сериале «Шторм», за роль в котором Михалкова получила «Золотого орла». Не впервые снимется у Хлебникова и Степан Девонин. А для Любови Аксеновой сериал «Третий в постели» станет первым сотрудничеством с популярным режиссером.


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