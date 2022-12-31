 

“Результат тревог и стрессов”: прогнозист №1 в России назвал самые страшные болезни 2023 года

31.12.2022, 16:32, Разное
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Ксения Губина уверена, что причина всех сегодняшних бед – сместившаяся на 5-6 градусов ось Земли, которая привела в движение тектонические плиты. В итоге произошли изменения в энергетике планеты. “Большое количество людей почувствует в наступающем году отток энергии, и, как следствия, различные заболевание, – пояснила Губина. – И именно с этим будут связаны различные новые пандемии, которые ждут нас в 24-25 годах”.

Ксения Губина предрекает вспышку хронических психосоматических, психических и онкологических заболеваний – результат постоянных тревог и стрессов. “Мы все сейчас находимся в состоянии шоковой травмы, – говорит прогнозист. – И все это время будет нарастать напряжение. Как следствие – волна раковых болезней к 24-му году, потому что многие люди сейчас попросту запаковывают свои эмоции”.

“Поэтому в наступающем году чрезвычайно важно следить за информационной гигиеной, – поясняет специалист. – Проще говоря, меньше смотреть и читать новости, меньше вовлекаться в информационную повестку. Ведь любой эгрегор (концепция в оккультизме и эзотерике, означающая нефизическую сущность, групповое биополе – Прим. ред.) питается за счет нашего вовлечения. А это, в свою очередь, высасывает из нас энергию и ослабляет организм – не останется сил на себя, на свой рост и род”.

“Наша задача – овладеть искусством не вовлекаться никуда, кроме собственной жизни и семьи”, – учит Ксения.

Ксения Губина говорит, что энергетические практики станут важнейшими в лечении многих заболеваний. “Для эффективности лечения будут требоваться знания об энергетических полях человека и мира”, – поясняет эксперт.


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