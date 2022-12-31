Чумаков и Ковальчук поздравили читателей “Дни.ру” с Новым годом

2023 год – особенный для Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук, ведь осенью они отметят оловянную или, как говорят еще, розовую свадьбу. Да, прошло уже 10 лет, как артисты связали себя узами брака. Несмотря на различные слухи о разладе и пересуды злопыхателей, супруги вместе.

Пара воспитывает дочь Амелию, которая появилась на свет пять лет назад. Для Чумакова и Ковальчук семейные заботы – вовсе не причина для перерыва в карьере. Они регулярно радуют поклонников новыми песнями, участвуют в различных проектах, посещают светские мероприятия.

На одном из них светский журналист издания “Дни.ру” Феликс Грозданов встретился с парой. Тогда и было записано их поздравительное видеообращение. Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук пожелали читателям счастья, успехов и благополучия, а Феликсу – всегда оставаться с ними.