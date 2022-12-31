 

Чумаков и Ковальчук поздравили читателей “Дни.ру” с Новым годом

31.12.2022, 16:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

2023 год – особенный для Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук, ведь осенью они отметят оловянную или, как говорят еще, розовую свадьбу. Да, прошло уже 10 лет, как артисты связали себя узами брака. Несмотря на различные слухи о разладе и пересуды злопыхателей, супруги вместе.

Пара воспитывает дочь Амелию, которая появилась на свет пять лет назад. Для Чумакова и Ковальчук семейные заботы – вовсе не причина для перерыва в карьере. Они регулярно радуют поклонников новыми песнями, участвуют в различных проектах, посещают светские мероприятия.

На одном из них светский журналист издания “Дни.ру” Феликс Грозданов встретился с парой. Тогда и было записано их поздравительное видеообращение. Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук пожелали читателям счастья, успехов и благополучия, а Феликсу – всегда оставаться с ними.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.22 / Не только омолодят, но и спасут от жары: главные трендовые стрижки лета 2022

16.06.22 / Мнение: Ценности и транспарентность

17.07.22 / Мнение: Письмо: “Выглядеть красивой”

03.02.22 / Мнение: Тайны коронабесной математики

08.06.21 / Езда на велосипеде и не только: виды спорта, которые улучшат мозговую активность

18.02.22 / Скандалы: Мирные договоренности

28.11.22 / Доживает последние месяцы: Сраженной раком Вайкуле осталось недолго

22.08.20 / Первый выход после переезда в США: Меган Маркл и принц Гарри собрали в школу детей из бедных семей Лос-Анджелеса

22.07.22 / Протестующие из Кишинева установили палатки прямо перед зданием Генеральной прокуратуры

02.03.22 / Скандалы: Вадим Трухачев: после Крыма и Донбасса Украина рискует потереть Закарпатье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика