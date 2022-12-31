Французские фастфуды с нового года откажутся от одноразовой посуды в зале

С 1 января одноразовая упаковка еды во французских фастфудах исчезнет, уступив место посуде многоразового использования, пишет France 2. Как передаёт телеканал, с нового года в силу вступит новый закон, по которому еду в зале нельзя будет подавать в картонных контейнерах и стаканах. Однако не все клиенты рады таким изменениям, а некоторые владельцы бизнеса сомневаются в их экологичности, отмечается в репортаже.

Вот жест, делать который уже скоро вам не придётся. С 1 января одноразовая упаковка еды в фастфудах исчезнет, уступив место посуде многоразового использования. Это заведение в парижском пригороде действует на опережение, однако мнения клиентов разделились.

ПОСЕТИТЕЛЬ КАФЕ: Я хорошо к этому отношусь, поскольку я могу использовать одну и ту же вещь несколько раз, да и потом нет такого количества картона. Но что касается потребления воды, придётся мыть больше посуды.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА КАФЕ: Пить из пластика мне не нравится.

ВТОРАЯ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Да, и ещё мне кажется, что посуду плохо моют.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Это значит, что вы больше не придёте?

ВТОРАЯ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Да нет, я ведь могу взять еду навынос.

Действительно, эта мера будет применяться только к еде, подаваемой в зале в заведениях, насчитывающих не менее 20 сидячих мест. В Монпелье этот специалист по гамбургерам ждёт заказанную для своего ресторана посуду: 150 наборов за две тысячи евро. Но менеджер обеспокоена необходимостью решать логистическую головоломку.

ЭММА ШАРПЕН, менеджер ресторана Bioburger: Здесь уже всё заполнено посудой. Часто мы её накапливаем, а затем отправляем в посудомоечную машину, в ней и так мало места.

Здесь персонал хорошо воспринял новые меры.

ЭММА ШАРПЕН: На функционирование ресторана это никак не повлияет, только будет больше организационной работы и больше мытья посуды для сотрудников.

Это высококлассное парижское заведение, появившееся в 2001 году, утверждает, что является пионером в использовании многоразовой посуды. Однако и здесь сохраняются препятствия.

СТЕФАН ЖИТЬЁ, управляющий компанией Cojean SAS: Десерты с 1 января не будут подаваться в многоразовой посуде, поскольку у нас сегодня не хватает площадей для всех этих десертов.

Опытный руководитель сомневается в экологической эффективности этой меры.

СТЕФАН ЖИТЬЁ: Мы не уверены, что сможем добиться уменьшения карбонового следа в срок с принятием этого закона, учитывая весь объём используемой воды, моющих средств и доставки с помощью грузовиков. Ведь мы производим всё на нашей основной кухне.

Предприятиям, которые не последуют новым правилам с 1 января, грозит штраф в семь с половиной тысяч евро.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2022 года.