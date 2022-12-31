Минобороны: В ходе обмена возвращены 82 российских военнопленных

С контролируемой киевскими властями территории 31 декабря вернули 82 пленных российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны России.

Военнослужащих удалось вернуть благодаря переговорному процессу, в плену им всем грозила смертельная опасность, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Освобожденных военных самолетами Военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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