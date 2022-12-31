Путин вручил госнаграду Суровикину

Президент РФ Владимир Путин вручил государственную награду Герою РФ Сергею Суровикину, руководящему группировкой войск в ходе специальной военной операции.

Суровикин получил орден Святого Георгия 3-й степени, передает ТАСС.

Награда присуждена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Напомним, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назначил в начале октября Сергея Суровикина, который руководил в ходе СВО Южной группировкой российских войск, командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.

Ранее новые воинские формирования получили знамена от президента Владимира Путина в ходе его посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

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