 

Путин вручил госнаграду Суровикину

31.12.2022, 16:20, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин вручил государственную награду Герою РФ Сергею Суровикину, руководящему группировкой войск в ходе специальной военной операции.

Суровикин получил орден Святого Георгия 3-й степени, передает ТАСС.

Награда присуждена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. 

Напомним, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назначил в начале октября Сергея Суровикина, который руководил в ходе СВО Южной группировкой российских войск, командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.

Ранее новые воинские формирования получили знамена от президента Владимира Путина в ходе его посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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