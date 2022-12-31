 

В МЧС дали советы по использованию бенгальских огней

31.12.2022, 16:20, Новости дня
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Использовать бенгальские огни лучше всего только на открытом воздухе, особенно если такие огни цветные, сообщили в пресс-службе московского Главного управления МЧС.

Применять такие пиротехнические изделия рекомендуется лишь на открытом воздухе, особенно если речь идет о цветных бенгальских огнях, в их состав входят агрессивные окислители, при использовании в закрытом помещении они выделяют опасные вещества, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Зажженную бенгальскую свечу необходимо держать за металлическую часть под небольшим углом, чтобы искры не падали на руки, одежду и обувь. Если на свечах есть сколы, неровности и неравномерно распределенный пиротехнический состав, то лучше такие свечи не использовать.

Также приобретать подобные изделия лучше в специализированных магазинах. Качественные свечи можно отличить по цвету, он должен быть черным, серым или серебристым.

Прогоревшие свечи лучше всего утилизировать в емкости с водой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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