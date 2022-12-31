Пранкер Вован поговорил с Джо Байденом, представившись Камалой Харрис

Известный пранкер Владимир Кузнецов (Вован) опубликовал видео, в котором он по видеосвязи беседует с президентом США Джозефом Байденом.

На протяжении получасового разговора американский лидер принимал звонящего за вице-президента Камалу Харрис.

Пранкер обсудил с Байденом выделение финансовой помощи Украине, законопроект о легализации смены пола с 10 лет и скандал с участием сына президента Хантера Байдена. На протяжении разговора Байден по неизвестной причине называл Вована «госпожа президент», жаловался на укрепление режима Саддама Хусейна в Саудовской Аравии и задержку выхода нового сезона «Клиники».

Байден горячо поддержал предложение пранкера осудить режим Алексея Навального в России, однако так и не смог прочесть до конца текст, который ему показал Вован. В конце разговора американский лидер сообщил, что ему нужно встретиться с президентом и обсудить участие американской делегации в олимпиаде в Москве.

– Джо Байден оказался очень приятным и дружелюбным человеком. Он даже похвалил мою бороду, отметив, что право носить бороду женщинам – одно из важнейших завоеваний американской демократии, – рассказал Вован. – Правда, я не уверен, что он до конца понимал, с кем говорит. Мне приходилось напоминать ему, что меня зовут Камала Харрис, но однажды я ошибся и сказал, что меня зовут Джил Байден. Президент подвоха не заметил и продолжил общение.

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