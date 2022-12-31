 

В Подмосковье прохожий обнаружил мужчину с ножом в груди, сидящего за рулем автомобиля

31.12.2022, 15:30, Разное
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В Москве прохожий заметил мужчину с ножом на груди. Он сидел на водительском сиденье автомобиля.

РЕН ТВ выяснил, что инцидент произошел в Хотькове, городе в составе Сергеево-Посадского района. Очевидец вызвал скорую помощь и сразу же рассказал о случившемся в полицию. Пострадавший был доставлен в больницу сотрудниками скорой помощи.

По предварительным данным, он находится в реанимации, но не выходит на связь. В настоящее время по данному факту проводится проверка.


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