 

Неизвестные спалили Ford Fusion, пока его владелец мылся в общественной бане

31.12.2022, 15:30, Разное
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В Екатеринбурге автомобиль Ford Fusion был подожжен его владельцем, пока он находился в общественном туалете. Об инциденте пишет Telegram-канал “Инцидент Екатеринбург”.

Он произошел на парковке на улице Черепановых. Очевидцы утверждают, что неизвестные подожгли автомобиль Ford Fusion после того, как его владелец оставил его припаркованным и направился в спа-салон. Поджог мог произойти в результате дорожного спора.

В результате пожара пострадал еще один автомобиль Nissan Wingroad универсал и Ford Fusion. Осмотр места происшествия выявит точную причину.


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