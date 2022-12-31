Неизвестные спалили Ford Fusion, пока его владелец мылся в общественной бане

В Екатеринбурге автомобиль Ford Fusion был подожжен его владельцем, пока он находился в общественном туалете. Об инциденте пишет Telegram-канал “Инцидент Екатеринбург”.

Он произошел на парковке на улице Черепановых. Очевидцы утверждают, что неизвестные подожгли автомобиль Ford Fusion после того, как его владелец оставил его припаркованным и направился в спа-салон. Поджог мог произойти в результате дорожного спора.

В результате пожара пострадал еще один автомобиль Nissan Wingroad универсал и Ford Fusion. Осмотр места происшествия выявит точную причину.