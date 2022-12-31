Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование в Сирии

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 31 декабря обсудили взаимодействие по урегулировании в Сирии, сообщили в российском МИДе.

Главы ведомств поздравили друг друга с наступающим Новым годом, обсудили планы сотрудничества министерств в 2023 году, сообщается на сайте МИД.

Также Лавров и Чавушоглу обсудили в том числе координацию шагов по содействию в сирийском урегулировании.

В пятницу СМИ сообщали о договоренности Москвы, Дамаска и Анкары о выводе турецких войск с севера Турции.

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