 

Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование в Сирии

31.12.2022, 14:55, Новости дня
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Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 31 декабря обсудили взаимодействие по урегулировании в Сирии, сообщили в российском МИДе.

Главы ведомств поздравили друг друга с наступающим Новым годом, обсудили планы сотрудничества министерств в 2023 году, сообщается на сайте МИД.

Также Лавров и Чавушоглу обсудили в том числе координацию шагов по содействию в сирийском урегулировании.

В пятницу СМИ сообщали о договоренности Москвы, Дамаска и Анкары о выводе турецких войск с севера Турции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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