Путин поздравил россиян с Новым годом вместе с военными

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлением к россиянам, но в этот раз не на фоне Кремля, а вместе с военными.

Президент выразил уверенность, что РФ удастся преодолеть трудности и сохранить страну независимой, пожелав оставить в прошлом все обиды и сказать друг другу о любви, передает РИА «Новости».

Он отметил, что власти РФ сделают все возможное для помощи семьям погибших в ходе специальной военной операции. Участков СВО глава страны поблагодарил за силу духа и отвагу, поздравив с наступающим новым годом.

«Нравственная, историческая правота на нашей стороне», – сказал Путин.

Россия строит и созидает, главное – судьба России, зашита родины – священный долг, сообщил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.

«Вместе строим. И созидаем. Главное – судьба России. Защита родины – это наш священный долг перед предками и потомками», – сказал президент.

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