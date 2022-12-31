Чиновники игнорируют жалобы жителей Адмиралтейского района и объединяют парковочные зоны лишь на год

Шквал критики со стороны жителей Адмиралтейского района вынудил Петербургский комитет по транспорту объединить парковочные зоны, разделенные по округам. Однако действовать это объединение будет лишь в течение года.

Комтранс объединил МО «Адмиралтейский округ» и МО «Сенной округ». Так, с 1 января 2023 года местным жителям не придется оплачивать услуги платных парковок вне границ своего округа, при этом и переоформлять разрешение на парковку также не потребуется.

Однако петербуржцы, которые жаловались на эту несправедливость, заметили, что постановление рассчитано всего на год. Более того, данная «уступка» Смольного стала единственной из целого списка проблем. Например, по мнению многих горожан, введение платных парковок было целесообразным лишь на некоторых участках.

«Лишь в отдельных местах Адмиралтейского района были не фатальные, но всё же проблемы с парковками – это Исаакиевская, Галерная, Почтамтская, начало Декабристов до Театральной, начало 1-ой и 2-ой Красноармейской. Вот там, и только там и следует оставить платную парковку. В других местах района она совершенно не нужна и приносит только вред», – прокомментировал пост один из местных жителей.

Кроме того, автолюбители напомнили и о нестабильной работе приложения для оплаты парковки, уведомление на которое приходит спустя 30 минут. Петербуржцы предполагают, что это сделано намеренно, чтобы увеличивать доход в городской бюджет не за счет оплаты парковки, а штрафов с нее.

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Многие петербуржцы вовсе требуют полного моратория на проект. Или, как минимум, приостановить его до окончания строительства обещанных станций метро «Площадь Репина» и «Театральная».

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Ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский рассказал, что трудности с оплатой услуг платной парковки могут быть инициированы намеренно.