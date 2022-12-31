 

TVN24 – из-за украинского конфликта и финансовых сложностей Варшава отказалась от новогодних празднований

31.12.2022, 13:35, Разное
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Как и в период пандемии, новогодних мероприятий и концертов в польской столице в этом году не будет. Власти Варшавы объясняют такое решение финансовыми сложностями и указывают на неуместность празднования перед лицом украинского конфликта. Более того, во избежание неподобающих ассоциаций они призывают воздержаться от запуска петард и фейерверков, пишет TVN24.


AP

«В этом году мы не в состоянии ничего предложить жителям Варшавы на Новый год. К сожалению, это уже сложившаяся традиция, потому что мероприятий, посвящённых новогодней ночи, не было и во время пандемии. У нас энергетический кризис, следовательно, сокращения наших расходов прежде всего приходятся на сферу развлечений», — сказала пресс-секретарь мэрии Моника Бойт. «Сейчас мы не в состоянии позволить себе такие расходы, и поэтому вынуждены устроить встречу Нового года сами», — добавила она.

Одновременно пресс-секретарь указала на сложную международную обстановку. «На Украине, за нашей восточной границей, разворачивается жестокая, кровавая, чудовищная война, в ходе которой ежедневно гибнут люди, мирные жители. В связи с этим это вовсе не та атмосфера, которая способствовала бы организации таких особенных, радостных мероприятий», — объяснила она. 

Пользуясь случаем Моника Бойт призвала жителей столицы не запускать петарды в ходе новогодних празднований. «Понятное дело, что вы и так будете организовывать новогодние вечеринки, но мы настоятельно призываем, как и каждый год, не стрелять не только в новогоднюю ночь, но и в соседствующие с ней дни», — подчеркнула она. По её словам, это очень большой стресс для всех животных, однако в этом году они оказались на втором плане. «В этом году фейерверк и особенно стрельба могут вызвать плохие ассоциации у наших гостей с Украины, которых у нас в Варшаве около 100 тысяч человек», — рассказала пресс-секретарь мэрии. Особенно следует отказаться от этой практики, проявив заботу о детях. 


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