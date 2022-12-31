Politico – «мешанина ненависти и троллинга» — чем стала для мира сделка Маска по приобретению Twitter

Борцы за свободу слова по всему миру обеспокоены и возмущены изменениями общественной политики социальной сети Twitter, которую недавно приобрёл американский миллиардер Илон Маск, пишет Politico. Активисты, правозащитники и специалисты по проверке фактов пребывают в растерянности, поскольку им непонятно, в каком направлении будет развиваться популярная цифровая платформа. Чтобы понять, как новое руководство «синей птички» повлияло на людей в разных странах, журналисты издания побеседовали с представителями различных групп в ряде стран.



AP

С тех пор как Илон Маск приобрёл платформу Twitter за $44 миллиардов в конце октября, борцы за свободу слова в Интернете, специалисты по проверке фактов и другие группы лиц по всему миру пытаются понять, что теперь будет с «синей птичкой». В Соединённых Штатах миллиардер обратился к активистам и рекламодателям, пытаясь успокоить их в связи с произошедшими массовыми увольнениями в Twitter, подтвердил приверженность идеалам свободы слова и опроверг опасения, что социальная сеть превратится в «мешанину ненависти и троллинга». Тем не менее странам Латинской Америки, Африки и Азии Маск ничего не заявлял, отмечает Politico.

На фоне массовых сокращений в офисах компании Twitter группы активистов по защите свободы слова в Интернете отправляют зашифрованные сообщения в местные отделы компании по вопросам общественной политики, чтобы проверить, работают ли они по-прежнему, в то время как специалисты по проверке фактов не знают, кого предупреждать о всплесках ненавистнического и ложного контента, подчёркивает автор статьи.

Издание Politico указвает, что в Индии защитники свободы слова больше всего беспокоятся о том, будет ли Twitter Маска соответствовать планам премьер-министра Нарендры Моди по усилению контроля над Интернетом. Большинство индийцев не пользуются Twitter, однако влияние платформы неизмеримо, учитывая то, как местные политики и другие знаменитости используют её, в основном на английском языке, для распространения сообщений среди онлайн-аудитории, которые затем перехватываются через более популярные сервисы, такие как WhatsApp.

Правительство Индии удалило аккаунты в социальных сетях, критикующие политику Моди. Власти также требуют, чтобы иностранные компании открывали местные представительства, чтобы политики могли «оказывать давление» на руководителей филиалов и «подчинять их своей воле», пишет автор.

Как отмечается в материале, в Ираке разделяют Twitter до 2019 года и Twitter после 2019 года. До общенациональных протестов против коррупции и политического сектантства платформа была малоэффективной по сравнению с более крупными сетями. Но когда три года назад миллионы местных жителей вышли на улицы, Twitter наводнили десятки тысяч новых иракских пользователей, стремящихся координировать свои действия вне сети.

По словам представителя организации местных блогеров и гражданских журналистов, среди онлайн-протестующих были местные сектантские ополченцы, которые быстро осознали возможности Twitter по радикализации сторонников и нападению на их оппонентов. Военные группировки преследовали участников протестных кампаний и других активистов, распространяя о них ложные слухи, что иногда приводило к гибели людей. После того как Маск объявил о восстановлении множества ранее заблокированных учётных записей, многие в Ираке боятся, что разжигание ненависти продолжится, пишет автор статьи.

Директор хорватской организации Faktograf Ана Бракус слишком занята разоблачением ложных заявлений в другой известной социальной сети, чтобы беспокоиться о Twitter, которым в её стране пользуется мало сограждан. Тем не менее в сети Маска она часто встречает множество «фальшивых или вредоносных» сообщений, исходящих от сербских пользователей, которые в конечном итоге попадают хорватским пользователям после того, как их подхватывают средства массовой информации страны или другие социальные сети, пишет Politico.

Бракус обеспокоена тем, что другие сети, включая зашифрованную службу обмена сообщениями Telegram, воспримут отказ Twitter от модерации контента как пример для подражания, и опасается, что Twitter не выполнит своих обязательств по пресечению дезинформации. По её мнению, подавляющее большинство пользователей Twitter приходится на неанглоязычные страны, однако Маск сосредоточил своё внимание на деятельности Twitter в США, расставив несправедливые приоритеты по отношению к остальным частям мира, отмечает Politico.

Когда дело доходит до Нигерии, администрация Twitter ещё до прихода Маска не обращала особого внимания на поступающие жалобы. Местные активисты утверждают, что в западноафриканской стране с населением более 200 миллионов человек социальная сеть игнорировала их неоднократные просьбы об удалении поддельных учётных записей и подозрительного контента, что особенно важно в преддверии всеобщих выборов в Нигерии в следующем году. По словам автора материала, правительство Нигерии запретило платформу на семь месяцев до начала 2022 года после того, как Twitter удалил сообщения президента страны.

Директор аргентинского фактчекингового портала Chequeado Пабло Фернандес, имеющей связи с аналогичными организациями по всей Латинской Америке, поддерживает контакты с отделом по вопросам общественной политики Twitter, несмотря на массовые увольнения сотрудников, пишет Politico.

Хотя в Аргентине большинство пользователей предпочитают пользоваться WhatsApp, Twitter по-прежнему играет важную роль. Политики полагаются на социальную сеть Маска для передачи через неё информации в СМИ, поскольку новости, опубликованные в Twitter, могут попасть на телевидение. Фернандес отмечает наличие тенденций у некоторых аргентинских политиков по использованию социальной сети для «сеяния недовольства и разногласий» подобно тому, как этим занимался уходящий президент Бразилии Жаир Болсонару и бывший президент США Дональд Трамп, хотя и признаёт, что никому ещё не удалось зайти так далеко, как этим политикам.