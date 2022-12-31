В ЛНР ликвидировали агента СБУ, планировавшего нападение на Дом правительства республики

Ликвидированный в ЛНР агент Службы безопасности Украины планировал нападение на Дом правительства в Луганске в день принятия новой конституции, сообщил источник в силовых структурах республики.

Сотрудники спецслужб РФ совместно с сотрудниками МВД РФ в Лисичанске выявили агента СБУ.

«Также силовиками получены сведения о планируемом им, по заданию украинских спецслужб, нападении на Дом правительства ЛНР в день принятия новой конституции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Сейчас устанавливаются причастные к подготовке нападения лица.

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