Движение на участке улицы Ильинка в Москве перекроют два раза 6 января

Движение на участке Ильинка в Москве перекроют на час с 9.00, а затем на 30 минут с 12.00 6 января, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«6 января с 9.00 до 10.00 и с 12.00 до 12.30 будет полностью перекрыт участок улицы Ильинка от Биржевой площади до дома 5 по Красной площади», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Также 4 января на Моховой улице в районе дома 1 по Манежной площади с 17.00 до 18.00 и с 20.00 до 21.00 закроют для движения одну полосу из-за проведения праздничных мероприятий.

Ранее сообщалось, что вход на Красную площадь в Москве ограничат с 18.00 мск 31 декабря до 07.00 мск 1 января.

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