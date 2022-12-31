 

Пушков рассказал об изменениях в «большом треугольнике» России, Китая и США

31.12.2022, 13:30, Новости дня
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Идея G2 – «Большой двойки», в рамках которой Соединенные Штаты и Китай могли бы договориться о совместном управлении миром, осталась политологической химерой, не имеющей отношения к реальности, сообщил сенатор Алексей Пушков.

Пушков в своем Telegram-канале отметил, что об этом свидетельствуют переговоры российского и китайского лидеров и поздравление Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина.

Сенатор считает, что тесное партнерство между Россией и Китаем может перерасти в стратегический альянс.

Пушков напомнил, что американский президент Джо Байден хотел «жесткого соперничества» США с Китаем, и теперь он его получит, причем к соперничеству присоединится еще и Россия, поскольку американцам не удалось «развести» Россию и Китай.

«Большой треугольник» в лице США, РФ и Китая приобретает все более заостренный вид: американский угол уходит все дальше от российского и китайского, которые, при всей осторожности Китая, неуклонно сближаются», – заключил сенатор.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что Байден не смог изменить позицию Китая по России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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