Мнение: Почему Евросоюз не станет Еврорейхом

У Франции и Германии была амбициозная мечта — объединить Европу в один мощный кулак, повторив опыт империи Карла Великого, Священной Римской Империи и прочих знаменитых европейских сверхдержав. Такой «Еврорейх» имел бы собственную армию, проводил бы независимую политику и мог бы выступать на мировой арене в качестве одного из главных центров сил планеты.

Ещё несколько лет назад казалось, будто энергичный Эммануэль Макрон, — восходящая звезда европейской политики, — вполне способен «сделать Европу великой снова». Однако Евросоюз покатился по наклонной, а декабрь перечеркнул наполеоновские планы политиков окончательно, теперь о первых ролях Европе придётся надолго забыть.

Сначала Ангела Меркель заявила, в интервью Ди Цайт, что подписала Минские соглашения, даже не собираясь их соблюдать — просто для того, чтобы дать Украине больше времени на подготовку войны с Россией. Теперь же её слова подтвердил и бывший президент Франции, Франсуа Олланд (ссылка):

«Ангела Меркель была права <…> С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», — сказал политик.

Эти постыдные признания окончательно уничтожают репутацию Германии и Франции, двух главных стран Евросоюза. Политики фактически заявляют: «мы сознательно обманули Россию, мы не соблюдаем обещания, мы недоговороспособны, иметь серьёзные дела с Германией и Францией нельзя».

Собственно, с ними уже и не имеют дел. Недавно Катар заключил с Китаем контракт на поставку газа на 27 лет, хотя этот газ был гораздо нужнее Евросоюзу. Причина понятна: Китай свои обещания выполняет, Евросоюз — нет. Нет было смысла заключать контракт на 27 лет с Евросоюзом в условиях, когда через год Евросоюз мог просто отказаться по этому контракту платить.

Европейцы разрушали свою репутацию уже давно, за ними тянется целый шлейф нарушенных обещаний. Однако всё же циничные признания фрау Меркель и месье Олланда стали важным шагом вниз. Его можно сравнить с моральным падением алкоголика, который раньше просто валялся пьяным в кустах у винно-водочного, а в один прекрасный день стянул с себя штаны, шагнул на середину тротуара и начал в самом непотребном виде танцевать…

Евросоюз является вассалом США, поэтому его политическая система деградировала вместе с американской, только ещё быстрее. Когда журналисты спросили Ангелу Меркель и Франсуа Олланда про Минские соглашения, у политиков был выбор из двух плохих вариантов:

— Сказать, что они подписывали Минские соглашения искренне, и косвенно поддержать тем самым Владимира Путина;

— Сказать, что они изначально были шулерами, и испачкать тем самым дипломатическую репутацию своих стран.

Первый вариант нанёс бы урон сами политикам. Их бы заклеймили «друзьями Путина» и подвергли массированной травле. Второй вариант, который они в итоге выбрали, нанёс урон Германии и Франции. Сами же политики не пострадали: никто не захотел наказывать их за вредительство, чтобы, в свою очередь, не стать жертвой охоты на ведьм. Представьте сценку:

Меркель: Мы сжульничали, заключая Минские соглашения.

Шольц: У фрау Меркель деменция, она не понимает, что говорит. Германия всегда выполняет свои обещания.

Хор немецких политиков: Шольц продался Путину, гоните его, травите его, отменяйте его!

В старой Германии такого произойти не могло. Ангела Меркель взяла бы удар на себя, чтобы защитить страну, а другие немецкие политики приложили бы усилия, чтобы компенсировать ей последствия возможной травли. Как говорят немцы, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen: вместе ходили, вместе попались, вместе повешены. Теперь всё, про Германию никто не думает, каждый сам по себе. Это уже не уровень Бисмарка, это уровень опереточных диктатур Латинской Америки. Тебе плевать на интересы государства, а государству наплевать на тебя.

Кстати, все эти разрушающие Европу историю с «беженцами», с радугой и с зелёнобесием — следствия той же болезни. Каждому политику в отдельности выгодно или зарабатывать на меньшинствах, или молчать в тряпочку, чтобы меньшинства его не съели. Как итог — Европу разрушают, а европейские элиты делают вид, что всё в порядке, что ничего особенного не происходит. Регион как будто откатился на много веков назад, в варварские неустроенные времена.

Опыт показывает, что для выздоровления странам Евросоюза понадобятся жёсткие патриотичные политики, которые будут деятельно, с риском для жизни и карьеры отстаивать интересы своих государств. Сейчас таких фигур в крупных странах Евросоюза нет, но теоретически их появление возможно. При удачном стечении обстоятельств примерно к 2040-2050 у Германии с Францией есть шанс восстановить репутацию и вернуться в круг стран, с которыми можно иметь дело.

Но этот шанс я вижу только у конкретных стран, входящих в Евросоюз. Что же касается Евросоюза целиком, то тут, боюсь, уже ничего не спасти. Похоже, попытка объединить Европу провалилась очередной раз.