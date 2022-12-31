Актера Веслав Голаса, Черешняка из «Четыре танкиста и собака», жизнь не щадила

Веслав Холас сыгравший Черешняка, из фильма “Четыре танкиста и собака” в 14 лет пережил пытки в гестапо.

Сообщается, что Веслав Голас, актер наиболее известный по роли Черешняка в сериале “Четыре танкиста и собака”, в молодости подвергался пыткам в гестапо. Хотя его жизнь была наполнена трагедиями и душевными терзаниями, он не избегал исполнения комедийных ролей.

Веславу Голасу было 13 лет, когда умерли его родители. Он вступил в “Серые всадники” (нелегальная молодежная группировка). Веслав распространял листовки и грабил немцев. Он также воровал оружие и участвовал в расстрелах предателей. Неизвестно, где вырос актер. Подростком он оказался в камере, где до этого пытали его отца нацисты.

Веслав перенес три месяца пыток, но не предал подпольщиков. Он завоевал уважение сокамерников, которые ухаживали за ним и пытались облегчить его боль после избиения гестаповцами. Пытки становились все более жестокими по мере приближения советской армии к Кельце.