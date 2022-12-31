Неизвестные угнали «Аврору» с места вечной стоянки

Утром 31 декабря в полицию Петроградского района Санкт-Петербурга поступил сигнал об пропаже крейсера 1-го ранга «Аврора».

Звонивший мужчина рассказал, что ещё вечером 30 декабря корабль находился на месте вечной стоянки, но утром судно бесследно исчезло.

– Я звонил морякам, они сказали, что никакой реставрации крейсера не планировалось. Значит, корабль угнали, – заявил полицейским мужчина.

Об исчезновении «Авроры» в правоохранительные органы сообщило ещё несколько граждан, на место немедленно была отправлена следственно-оперативная группа. Одному из полицейских удалось найти дворника, который видел момент угона крейсера.

– Свидетель пояснил, что в 5 утра он убирал снег на Петроградской набережной. В это время около крейсера «Аврора» всплыла неизвестная подлодка, которая взяла корабль на буксир и направилась к Финскому заливу, – рассказал журналистам пресс-секретарь ГУВД Петербурга Павел Голубев.

Со слов свидетеля было оставлено описание подводной лодки. По предварительным данным, это была субмарина ВМС США класса «Вирджиния». Как сообщил источник издания «Фонтанка» в силовых структурах Петербурга, похищенный крейсер в настоящий момент находится в территориальных водах Эстонии.

МИД России уже направил официальный протест США и потребовал незамедлительно вернуть «Аврору» на место вечной стоянки.

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