Три года – Личное мнение
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Сегодня исполнятся три года коронавирусу. Ну, не совсем ему, а три года, как о нём появились первые сообщения у нас.
Началось всё с не очень страшного — говорили, что вряд ли коронавирус передаётся напрямую от человека к человеку.
Фото: Соцсети
Не знаю, как вы, но я сразу почувствовала, что нас накроет что-то серьёзное и, как вы помните, начала вопить.
И было отчего вопить, если честно. Уже в марте была объявлена пандемия. Мы не выходили из дома, а вакцины тогда ещё не было.
Подвиг совершили врачи. Они боролись, рисковали своим здоровьем, но спасали нас.
Весенняя волна сменилась осенней.
Кто-то уехал за город. Кто-то по роликам учился мыть продукты. Многие стали пользоваться доставкой, и это оказалось удобно.
Мы скучали по кафешкам, по общению с друзьями. По путешествиям, ведь многие страны закрыли границы. В школах вводился дистант. Пересмотрели сериальчики, прочитали книжки.
Если поначалу мы не умели носить маски и дистанцироваться, потому что на нашем веку такой пандемии ещё не было, то уже через год многие просто устали соблюдать ограничения.
Когда появились вакцины, пошли гулять по интернетам слухи о чипировании. Вышки 5G, происки Билла Гейтса и подобная чушь. Но вроде и с этим бредом мы справились — привились и это помогло.
Этим летом коронавирус уже был больше похож на обычное ОРВИ по симптомам. Тем не менее, он всё ещё представляет опасность.
Сегодня, спустя три года, коронавирус бушует в Китае. Чем всё закончится там, даже сейчас пока непонятно.
Долгая и трагическая для многих история.
Как у вас прошла пандемия? Сколько раз болели? Насколько тяжело? Что больше всего запомнилось?
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Источник: Лена Миро
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