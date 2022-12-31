 

Жизель Бюндхен для Louis Vuitton, Виттория Черетти – для Bulgari: дайджест fashion-новостей недели

31.12.2022, 12:25, Разное
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Louis Vuitton  

Коллаборация Louis Vuitton с художницей Яеи Кусамой станет самой дорогой в истории бренда. В рамках сотрудничества бренд выпустит одежду, аксессуары и парфюм с мотивами творчества 93-летней японки. Автором первой кампании Louis Vuitton  x  Yayoi Kusama выступил фотограф Стивен Мейзел. Снялись в ней Жизель Бюндхен, Фей Фей Сун и другие модели.

Жизель БюндхенФей Фей Сун

Bulgari

Вслед за рекламной кампанией Unexpected Wonders, ювелирный Дом представил новую — праздничную I Believe in Wonder. Кампания, в которой снялись Виттория Черетти, Блесня Минхер и другие модели, предлагает окунуться в мир чудес, испытать неожиданный восторг от целого мира — и разделить это настроение, вдохновив окружающих. В этом проекте Дом продолжает сотрудничество с организацией Save the Children, чтобы поддержать детей из самых уязвимых слоев общества.

Виттория ЧереттиБлесня Минхер

L`Duchen

В арт-коллекции швейцарский часовой бренд обращается к традициям 18 века — ручной росписи в технике лаковой миниатюры. Здесь можно встретить разнообразные сюжеты — птиц, альпийские пейзажи, космические фантазии, брутальные черепа. Живопись по тончайшей золотой или серебряной фольге требует не менее 80 часов работы, за которые художник постепенно наносит более 10 слоев лака и краски. Декоративные техники старины выступают в сочетании с современными швейцарскими механизмами — автоматическими калибрами Soprod и ETA, а также кварцевыми Ronda. 

ONLY ME

Ежегодно Институт цвета Pantone выбирает главный оттенок года, и в следующем году это малиново-красный 18-1750 Viva Magenta. Следуя трендам и праздничному настроению, бренд ONLY ME «окрасил» свою знаковую модель – длинную шубу из экомеха со спущенным плечом и английским воротником – в розовый и красный. Шубы по-прежнему остались нежными и уютными, только дополнились дерзким характером. 

YOU WANNA 

YOU WANNA совместно с брендом ARNY PRAHT представили новое прочтение сумки Chumbley. Модель представлена в двух цветовых вариантах – черный лак и color-block. Округлая форма каркасной сумки дополнит как повседневный, так и праздничный образ. Несмотря на компактные размеры, модель очень емкая и ее внутреннее пространство устроено таким образом, чтобы владелица смогла без проблем поместить в нее все необходимые вещи.

STUDIO 29

Российский бренд открыл свой первый магазин в Екатеринбурге. Его площадь – 140 кв.м., в оформлении присутствуют натуральные оттенки, а большие витринные окна пропускают много естественного света. В магазине представлено много зеркал и большие удобные примерочные, интерьер украшают тканые панно. С 26 декабря во всех магазинах марки и в онлайне скидки до 60% на новогоднюю коллекцию, аксессуары, верхнюю одежду и модели из разных сезонов.


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