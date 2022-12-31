 

Умерла любимая женщина: Цискаридзе подавлен из-за трагедии

31.12.2022, 12:20, Разное
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Николай Цискаридзе — очень чуткий и ранимый человек, что свойственно многим артистам и тем, кто занимается творческой деятельностью. Как многие коллеги по цеху он вдохновляется творцами в сфере высокой моды, которые повлияли не только на вкус, но и на мировоззрение.

Недавно произошла трагедия, больно ударившая по Цискаридзе. Стало известно, что ушла из жизни любимая женщина-дизайнер танцовщика —Вивьен Вествуд.

Николай Максимович обнародовал в социальных сетях совместный снимок с британским модельером. “Светлая память”, – подписал фото знаменитый артист балета. Цискаридзе сопроводил публикацию эмодзи в виде разбитого сердца, что свидетельствует об искренних переживаниях знаменитости.

Стоит отметить, что Цискаридзе так и не нашел избранницу, которая стала бы для него не только любовницей, но и верной спутницей. Знаменитый брюнет не распространяется о своей личной жизни, поэтому светские обозреватели любят множить сущности и выдумывать об артисте небылицы.

Ранее стало известно, что Цискаридзе связан с женой известного юмориста – Гарика Мартиросяна. Жанна поведала о дружеских отношениях с артистом балета. Супруга комика показала снимки, на одном из которых Цискаридзе целует ей руку.


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