 

«2023 год станет судьбоносным» – польский генерал рассказал о перспективах украинского конфликта

31.12.2022, 12:10, Разное
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США выделяют Украине такие большие денежные средства на вооружение, что ожидать завершения конфликта в наступающем году точно не стоит. Это прекрасно понимают и сами американцы, уверен польский генерал Леон Коморницкий. Одновременно военный не исключает, что появятся определённые сигналы к тому, что стороны будут стремиться к перемирию. Однако в этом вопросе многое будет зависеть от вовлечённых сторон, то есть США и Китая, пишет Bankier.


АР

В беседе с Польским агенством печати бывший заместитель главы Генерального штаба Войска польского генерал Леон Коморницкий оценил дальнейший ход украинского конфликта и его возможное окончание. «Оно не наступит в 2023 году, возможно — в 2024-м», — констатировал он. По словам военного, 2023 год станет решающим и судьбоносным в плане будущего Украины. Одновременно ход конфликта и действия Киева будут всё больше обусловлены поставками вооружения с Запада, в том числе из США. Он обращает внимание на то, что суммы, которые США тратят на украинский конфликт, служат наглядным свидетельством тому, что эта спецоперация явно не близка к концу. 

«Деньги, которые США направляют в зону конфликта, — лучшее доказательство тому, что американцы прекрасно осознают, что эта война не закончится в 2023 году. Нам всем нужно быть к этому готовыми, в том числе Польше, которая играет здесь очень важную роль соседа, оказывающего Украине самую большую и значительную помощь в Европе», — подчеркнул генерал.

Одновременно генерал Коморницкий отметил, что в 2023 году могут появиться «определённые симптомы», свидетельствующие о том, что сражающиеся стороны станут склоняться к прекращению конфликта. Этот вариант развития событий наиболее вероятен в том случае, если такие ожидания будут разделять обе вовлечённые стороны, то есть США и Китай.

В беседе он объяснил, что сегодня Украине прежде всего нужно вооружение, с помощью которого она была бы в состоянии нанести удар по РФ уже на её территории. «Это ракеты большой дальности типа «земля — земля», которых Украина до сих пор не получила и благодаря которым возможно наносить удары по противнику дальностью до 500 километров. Без этого победа Украины в этой войне не будет возможной»,  — объявил польский генерал. 


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