Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу российского государства Владимира Путина с Новым годом. Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом РФ в новом году.
В сообщении Центрального телевидения Китая (CCTV) говорится, что Путин и Си Цзиньпин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, передает РИА «Новости».
Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран.
Также Си Цзиньпин отметил, что в наступающем году российско-китайские отношения могут получить новые возможности для развития.
В Кремле сообщали, что президент РФ в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень.
30 декабря прошли переговоры Путина с Си Цзиньпином. В Кремле беседу назвали очень конструктивной и объемной.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет