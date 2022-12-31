 

Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

31.12.2022, 12:08, Новости дня
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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу российского государства Владимира Путина с Новым годом. Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом РФ в новом году.

В сообщении Центрального телевидения Китая (CCTV) говорится, что Путин и Си Цзиньпин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, передает РИА «Новости».

Китайский лидер выразил готовность поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран.

Также Си Цзиньпин отметил, что в наступающем году российско-китайские отношения могут получить новые возможности для развития.

В Кремле сообщали, что президент РФ в поздравлении лидеру КНР с новогодними праздниками выразил уверенность, что сотрудничество между странами получится вывести на еще более высокий уровень.

30 декабря прошли переговоры Путина с Си Цзиньпином. В Кремле беседу назвали очень конструктивной и объемной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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