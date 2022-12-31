В России за сутки госпитализировали 831 человека

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в стране за сутки в больницы попали 831 человек с COVID, что на 13,1% меньше по сравнению с 30 декабря.

Выписали в связи с выздоровлением 7 515 человек, что на 2,3% меньше по сравнению с 30 декабря. Всего выявили 5 527 новых случаев COVID, а скончались 58 человек, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне госпитализировали 956 человек, что 10,2% меньше по сравнению с 29 декабря.

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