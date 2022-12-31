5 рецептов безалкогольных коктейлей для праздничного застолья

Мимоза

Безалкогольный вариант классического коктейля на игристом легко сделать в домашних условиях. Для приготовления нужно выжать апельсин и залить 90 мл апельсинового сока со льдом. Затем долить в бокал безалкогольное игристое и перемешать. Добавить кусочек цедры апельсина и украсить бокал долькой апельсина.

Каролинский лес

Бар-шеф White Rabbit Family Давид Стеньшин («Лучший бармен России» в 2019 году по версии Diageo Reserve World Class) разработали уникальную рецептуру коктейля на безалкогольном Hoegaarden Blanche. Нужно налить 25 мл кленового и 50 мл грушевого сиропов, потом перемешать их с лимонным соком и 100 мл безалкогольного белого вина, добавить 150 мл бланша, перемешать еще раз и перелить в наполненный льдом бокал. Украсить тонким слайсом свежей груши.

Имбирный эль

Безалкогольный имбирный эль освежает и расслабляет одновременно. Если хотите послаще – берите для основы газировку с сахаром, если поэлегантней – без него. 150 г свежего имбиря нужно залить 500 мл сладкой газировки или несладкой минералки. Нарезать лайм и добавить в бокал вместе с мятой. Тщательно перемешать и добавить лед до краев. Украсить бокал слайсом лайма.

Глинтвейн

Рецепт безалкогольного глинтвейна пригодится как для праздничной вечеринки, так и для уютного семейного ужина. Для его приготовления понадобится 500 мл виноградного сока из темных сортов винограда, который нужно 20 минут подержать на медленном огне. Затем добавить цедру апельсина, лимона, кусочки яблока, сухофрукты, корицу и молотый имбирь по вкусу, дать немного настояться. Подавать глинтвейн нужно обязательно горячим.

Мохито

Еще один классический коктейль, который прекрасно впишется в атмосферу праздника. Чтобы приготовить безалкогольный мохито, нужно нарезать мяту (фантазийно) и лайм (тонкими кольцами). Поместить их в стакан, добавить сахар или мед по вкусу и размять все ложечкой или толкушкой. Затем нужно залить содержимое газировкой типа спрайта и добавить лед. Украсить бокал ломтиком лайма или лимона.