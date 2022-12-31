Всё больше британцев залезают в долги из-за самых высоких налогов со времён Второй мировой войны

Эксперты предупреждают, что почти 9 миллионов взрослых жителей Великобритании сейчас «нестабильны в финансовом отношении» из-за постоянно растущей инфляции и самого высокого налогового бремени со времён Второй мировой войны, пишет Daily Mail. В среднем на каждое домохозяйство уже приходится около £16,2 тыс. в виде необеспеченных долгов, таких как кредиты и овердрафты. При этом 60% ожидают дальнейшего удара по своим финансам и в следующем году, отмечается в статье.



AP

Миллионам британских семей приходится бороться с растущей горой личных долгов, в то время как объём необеспеченных займов в стране достиг рекордного уровня, пишет Daily Mail. Как показывают опросы, стоимость жизни в условиях кризиса растёт настолько стремительно, что многие оказываются вынуждены брать кредиты просто для того, чтобы заплатить за предметы первой необходимости, такие как еда или электроэнергия.

Согласно статистике, среднее домохозяйство в Великобритании сейчас имеет уже около £16,2 тыс. необеспеченных долгов, таких как кредиты, овердрафты и займы по кредитным картам. Эксперты предупреждают, что почти 9 миллионов взрослых жителей страны при этом являются «нестабильными в финансовом отношении».

Согласно анализу бухгалтеров компании PwC, общая сумма необеспеченного долга (не включая ипотечные кредиты) в Великобритании уже превысила £400 млрд. А поскольку многие семьи сейчас вынуждены брать деньги взаймы для того, чтобы как-то свести концы с концами, средняя сумма необеспеченного долга в расчёте на каждую семью только за последний год выросла более чем на £1000, или на 7,2% в процентном выражении, говорится в статье.

Причём многие опасаются, что ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться: как показал опрос, до 60% британцев ожидают, что следующий год нанесет ещё больший удар по их финансам. Ещё одно исследование аналитического центра Resolution Foundation предупреждает о том, что 2023 год станет для многих «годом сурка» с негативными последствиями: британцы продолжат сталкиваться с ростом налогов, процентных ставок и инфляции.

«С точки зрения стоимости жизни 2022 год был поистине ужасным — намного хуже, чем любой другой год в период пандемии или финансового кризиса. В следующем году инфляция должна выражаться двузначным числом, и похоже, что он станет годом сурка для многих семей, чьи доходы, по всей видимости, упадут так же, как и в 2022 году», — заявил в этой связи исполнительный директор Resolution Foundation Торстен Белл.

По прогнозам экспертов, типичное британское домохозяйство со средним доходом с апреля следующего года столкнётся с тем, что сумма его персональных налогов вырастет примерно на £1000 — в результате чего британцы столкнутся с самым высоким налоговым бременем со времён Второй мировой войны, подчёркивается в статье.

Критики задаются вопросом, почему канцлер Джереми Хант решил повышать налоги в апреле, в то время как многие британские домохозяйства уже и так испытывают огромные финансовые трудности. Бывший лидер тори сэр Иэн Дункан Смит призвал канцлера пересмотреть планы повышения налогов в свете последней статистики, пишет Daily Mail.

«Это показатель того, что нам катастрофически необходимо снизить налоги и постараться снова поднять экономику, чтобы людям стало лучше», — подчеркнул Хант. По его мнению, чтобы решить эту проблему, надо добиться снижения налогов, стимулируя тем самым более активный экономический рост, который должен помочь британцам справиться с кризисом роста стоимости жизни.

При этом наблюдается рекордное число людей в категории «финансовой неустойчивости», которым может потребоваться использовать овердрафт даже для оплаты предметов первой необходимости, сообщается в статье. Это происходит после того, как многие британцы столкнулись с неуклонным падением своих доходов в реальном выражении на протяжении 2022 года.

«Для большинства заёмщиков кредит выполняет важную функцию, позволяя сглаживать доходы и расходы, что может оказаться выгодным в случае, если такой кредит является доступным. Однако если заёмщики не могут позволить себе выплачивать кредиты и займы, это может нанести реальный вред отдельным лицам и всему обществу, причём наиболее уязвимые потребители могут несоразмерно пострадать», — сказала в этой связи Изабель Дженкинс, руководитель отдела финансовых услуг PwC UK.

Исследование, проведённое экспертами PwC и кредитного приложения TotallyMoney, также показало, что около 20,2 миллионов взрослых жителей Великобритании, по всей вероятности, вскоре будут «заблокированы» и не смогут получать основные банковские услуги, например, из-за плохой кредитной истории. Это может подтолкнуть тысячи людей искать более дорогостоящие кредиты, чтобы дотянуть до зарплаты, в результате чего они окажутся в лапах ростовщиков, предупреждают эксперты.

Кроме того, миллионам британцев пришлось отказаться от выплаты пенсионных взносов, чтобы позволить себе оплачивать огромные счета за электроэнергию и повседневные покупки. По данным Института управления пенсиями, каждый пятый участник пенсионной программы либо прекратил, либо сократил выплаты в свой пенсионный фонд за последний год, и ещё 20% планируют сделать то же самое в следующем году.

При этом около 17% тех, кто уже делал вложения ранее, были вынуждены забрать средства со своих пенсионных накоплений для покрытия неотложных потребностей, сообщается в статье. Согласно опросу, проведённому Институтом управления пенсиями, около 40% британских пенсионеров напрямую ощущают негативное влияние кризиса стоимости жизни — и ожидается, что это число будет расти, поскольку в новом году вступят в силу более высокие нормативы цен на электроэнергию и будут повышены налоги.

«Необходимость удовлетворения краткосрочных потребностей в наличных деньгах вынуждает многих людей принимать решения, которые могут иметь серьёзные последствия для их финансовой безопасности в долгосрочной перспективе», — подчеркнула глава института Сара Кук. Она пояснила также, что вкладчики знали о негативных последствиях сокращения своих выплат в пенсионный фонд, однако всё равно принимали такое решение, поскольку ощущали, что у них нет другой альтернативы, говорится в статье.