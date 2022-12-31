Обозреватель Newsweek – власти США предпочитают заботиться о нелегальных мигрантах, а не о бездомных американцах

В то время как из 500 тыс. бездомных американцев менее двух третей имеют шанс попасть в приют, конгрессмены без зазрения совести одобряют выделение $800 миллионов грантов на размещение нелегальных иммигрантов, пишет Newsweek. Миграционный кризис в США — это искусственное явление, спровоцированное нынешней администрацией, презирающей своих соотечественников, пишет автор материала.



AP

Годами миллионы американцев остаются без крова, либо, будучи в затруднительном финансовом положении, находятся в шаге от того, чтобы стать бездомными, но власти продолжают оказывать помощь нелегальным иммигрантам. В США насчитывается порядка 500 тыс. бездомных, 40% из которых темнокожие. Лишь две трети обездоленных могут найти временное жильё, поскольку в стране нет и 300 тыс. коек для их размещения, пишет Newsweek.

Каждый человек имеет право на крышу над головой, однако на Штатах не лежит ответственности по обеспечению нужд страждущих со всего мира, хотя власти и взвалили на плечи страны обязанность кормить, одевать и согревать миллионы чужестранцев. Недавно принятый бюджет включает выделение $800 миллионов грантов на строительство приютов для иностранцев и нелегалов — это удар в спину, а политика президента Байдена и его соучастников-законодателей — настоящее антиамериканское предательство, подчёркивает автор статьи.

Напряжённость обострилась прошлой осенью, когда бездомных темнокожих американцев выселили из приюта в Нью-Йорке, чтобы завезти туда нелегальных иммигрантов. Власти города потратили $600 миллионов на их размещение, хотя многие местные жители пребывают в нищете. Демократы по какой-то причине испытывают больше сострадания к людям из других стран, чем к своим соотечественникам, отмечает обозреватель.

Миграционный кризис в США — явление искусственно спровоцированное, как и возросший спрос на жильё: Байден сам послал миру сигнал о том, что границы Штатов открыты, и многие откликнулись. При этом после принесения присяги президент был обязан делать всё, чтобы обеспечить безопасность границ своей страны. По разным оценкам, с момента инаугурации Джо Байдена в США въехали от 2 до 5 миллионов иммигрантов иностранцев.

Вместо того чтобы решать проблему, прописанные субсидии на жильё будут вливаться в растущий «чёрный рынок» миграции, а «иммиграционно-промышленный комплекс» получит ещё один источник доходов. Конгрессмены, одобрившие новый бюджет, по сути поощряют неумелых госменеджеров, одобряют анархию на всех уровнях власти и финансируют «вторжение» в США. Американский народ должен стать безжалостным по отношению к избранным должностным лицам, избрать тех, кто будет порицать предателей американского народа и презирать их за компрометацию национальной безопасности в силу небрежного отношения к вопросу контроля границ, резюмирует Newsweek.