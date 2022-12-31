Кабмин России расширил пятилетний план дорожной деятельности

Правительство РФ расширило пятилетний план дорожной деятельности, добавив в него строительство дорог вокруг Хасавюрта и Дербента.

Из сообщения следует, что план мероприятий по строительству и реконструкции дорог дополнен двумя новыми позициями, а распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

План включает в себя строительство объездных дорог вокруг городов: Хасавюрта протяженностью 21 км; Дербента протяженностью 32 км. Строительство обхода направлено на развитие транспортного коридора, который соединяет Россию, Азербайджан и Иран.

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