Кабмин России расширил пятилетний план дорожной деятельности
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Правительство РФ расширило пятилетний план дорожной деятельности, добавив в него строительство дорог вокруг Хасавюрта и Дербента.
Из сообщения следует, что план мероприятий по строительству и реконструкции дорог дополнен двумя новыми позициями, а распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».
План включает в себя строительство объездных дорог вокруг городов: Хасавюрта протяженностью 21 км; Дербента протяженностью 32 км. Строительство обхода направлено на развитие транспортного коридора, который соединяет Россию, Азербайджан и Иран.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет