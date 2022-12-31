Дед Мороз со Снегурочкой попали в ДТП в Казани

Дорожно-транспортное происшествие с участием Деда Мороза и Снегурочки произошло накануне Нового года в Казани на улице Нариманова.

Их автомобиль столкнулся с иностранным студентом на каршеринге, информирует «Рен-ТВ».

Дед Мороз со Снегурочкой заявили, что в аварии виноват иностранец. Он в свою очередь сказал сотрудникам ДПС, что пытался перестроиться, но его не пропустил Дед Мороз, пишут «Новости Татарстана – 24».

В инциденте будут разбираться правоохранители.

29 декабря уголовное дело было возбуждено после ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом на трассе в Ишимском районе Тюменской области.

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