Дед Мороз со Снегурочкой попали в ДТП в Казани
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Дорожно-транспортное происшествие с участием Деда Мороза и Снегурочки произошло накануне Нового года в Казани на улице Нариманова.
Их автомобиль столкнулся с иностранным студентом на каршеринге, информирует «Рен-ТВ».
Дед Мороз со Снегурочкой заявили, что в аварии виноват иностранец. Он в свою очередь сказал сотрудникам ДПС, что пытался перестроиться, но его не пропустил Дед Мороз, пишут «Новости Татарстана – 24».
В инциденте будут разбираться правоохранители.
29 декабря уголовное дело было возбуждено после ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом на трассе в Ишимском районе Тюменской области.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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