Назван срок вступления в силу нового ГОСТа безопасности судов на акваториях

Новый государственный стандарт, устанавливающий критерии безопасности судов и подводных опасных объектов, вступит в силу с февраля 2023 года.

«Принят ГОСТ Р 22.8.13-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации на акваториях. Термины и определения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

ГОСТ нормативно закрепляет требования к терминам и определениям, которые используют собственники подводных потенциально опасных объектов. Документ дает определение более 70 понятиям.

Реестром подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах России, занимается МСЧ. Сейчас в список входят более 24 тыс. таких единичных объектов.

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