 

Некоторые читатели Die Welt раскритиковали заявления Шольца по Украине в новогоднем обращении

31.12.2022, 9:50, Новости дня
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Читатели немецкой газеты Die Welt активно комментируют новогоднее обращение канцлера Олафа Шольца, в котором он пообещал продолжить поддержку Украины, а также призвал немцев экономить энергию.

Кроме того, Шольц пообещал обеспечить независимость Берлина от российского газа.

В комментариях, содержание которых передает РИА «Новости», пишут, что испытали «отвращение, гнев, стыд, бессилие» после такого новогоднего обращения. «После таких заявлений у меня нет слов», – пишет один из читателей немецкого издания Die Welt.

Другой читатель заявил, что Шольцу следовало бы объяснить причины провала энергетической политики, расплачиваться за который приходится обычным гражданам Германии.

Третий читатель возмутился, что граждан просят экономить энергию, в то время как правительство усугубляет энергетические проблемы. «У него (Шольца – прим. ВЗГЛЯД) проблемы с восприятием реальности!» – пишут в комментариях.

Еще один пользователь возмутился словами канцлера о единении народа. «Страна разделена по многим параметрам, разлом происходит через все сферы общества и политики», – подчеркнул он.

Другой признался, что пустые обещания Шольца слушать надоело, и призвал политика отправиться в отставку.

«Мне стыдно за такого канцлера», – заключил читатель.

Напомним, две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за энергокризиса и конфликта на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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