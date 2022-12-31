Детройт, Кливленд, Филадельфия — в США составили рейтинг «самых нуждающихся» городов страны

Эксперты финансового сайта WalletHub проанализировали статистику и составили рейтинг «самых нуждающихся» городов Америки, причём Лос-Анджелес и Филадельфия попали в первую десятку, пишет The Hill. Для оценки использовались 28 экономических показателей, включая уровень бедности, количество бездомных на улицах, отсутствие безопасности и даже проблемы с сантехникой, поясняется в статье.



AP

Детройт, Кливленд, Филадельфия и Лос-Анджелес вошли в десятку «самых нуждающихся» городов Америки согласно анализу, проведённому экспертами веб-сайта WalletHub, который специализируется на личных финансах. В их отчёте содержится рейтинг 182 городов США, которые были ранжированы по 28 различным экономическим показателям, пишет The Hill.

При этом самым нуждающимся мегаполисом был признан Детройт. По информации издания The Detroit News, в этом году каждый пятый арендатор жилья в этом городе оказался под угрозой выселения, говорится в статье. На втором месте оказался Браунсвилл (штат Техас): четверть населения этого города живёт в бедности, и это примерно вдвое больше, чем в среднем по стране.

Кливленд стал третьим по общей сумме показателей. Согласно отчёту WEWS-TV, уровень бедности там составляет 29% — что делает его вторым «беднейшим» крупным городом страны, вслед за Детройтом. Места с четвёртого по шестое заняли Галфпорт (штат Миссисипи), Фресно (Калифорния) и Ларедо (Техас), пишет The Hill.

Филадельфия оказалась на седьмом месте, в том числе из-за проблем с безопасностью. По данным WTXF-TV, в 2022 году в этом городе было зарегистрировано 500 убийств. Новый Орлеан занял восьмое место: в этом году там было совершено уже более 250 убийств, сообщается в статье.

Примечательно также, что Лос-Анджелес, при всём богатстве отдельных его обитателей, оказался на девятом месте в списке самых нуждающихся городов США. Согласно недавнему отчёту The Nation, более 40 тыс. жителей этого города являются бездомными.

В целом первое место по количеству бездомных разделили сразу пять городов Америки: это Фресно и Сан-Франциско (штат Калифорния), Нью-Йорк, округ Колумбия и Гонолулу. За период пандемии COVID-19 вокруг американской столицы образовались целые лагеря для бездомных, говорится в статье.

С другой стороны, «наименее нуждающимся» в США, по расчётам экспертов WalletHub, был назван пригород Колумбии (штат Мэриленд), элитный спальный район в округе Ховард. Кроме того, благоприятными для жизни и более обеспеченными городами, которые попали в самую нижнюю часть списка, стали Бисмарк (столица Северной Дакоты), Оверленд-Парк (пригород Канзас-Сити), Перл-Сити (часть Большого Гонолулу), Саут-Берлингтон (штат Вирджиния), а также Ирвин (Калифорния).

Специалисты WalletHub также выделили города с высокими показателями по конкретным проблемам. В Рочестере, штат Нью-Йорк, был выявлен самый высокий уровень детской бедности, за ним следуют Детройт и Кливленд. А в Хантингтоне, штат Западная Вирджиния, был самый высокий уровень бедности среди взрослых, за ним снова следуют Детройт и Кливленд.

Галфпорт (штат Миссисипи) возглавил список городов с отсутствием продовольственной безопасности: более четверти его жителей находятся за чертой бедности. В Сан-Франциско зарегистрирован самый высокий уровень домов с неадекватной сантехникой. А Льюистон (штат Мэн) возглавил список городов с самыми проблемными кухнями, по-видимому, также из-за отсутствия воды и электричества, заключает The Hill.