Ольга Бузова была замечена в реплике ожерелья из “Титаника”

В четверг Ольга Бузова появилась на премьере новой комедии “СамоИронии судьбы”, которая прошла в Москве. Она стала не только одной из главных героинь ленты, но и удивила публику очень “киношным” нарядом.

На новогоднюю премьеру Ольга надела черное платье и черный пиджак, а также ожерелье “Сердца океана” – голубой бриллиант в форме сердца, обрамленный мелкими камнями.

“Сердце океана” это вымышленный камень, но со своей реальной историей. Его прототипом выступил алмаз “Надежда” стоимостью более 350 миллионов евро и весом более 45 карат.

При затоплении “Титаника” “Надежды” на самом деле на нем не было. Бриллиант принадлежал Эвелин Маклейн, в то время светской львице из Вашингтона. Камень был продан, чтобы оплатить ее долги, когда она скончалась в 1947 году.