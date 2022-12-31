 

Ольга Бузова была замечена в реплике ожерелья из “Титаника”

31.12.2022, 8:40, Разное
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В четверг Ольга Бузова появилась на премьере новой комедии “СамоИронии судьбы”, которая прошла в Москве. Она стала не только одной из главных героинь ленты, но и удивила публику очень “киношным” нарядом.

На новогоднюю премьеру Ольга надела черное платье и черный пиджак, а также ожерелье “Сердца океана” – голубой бриллиант в форме сердца, обрамленный мелкими камнями.

“Сердце океана” это вымышленный камень, но со своей реальной историей. Его прототипом выступил алмаз “Надежда” стоимостью более 350 миллионов евро и весом более 45 карат.

При затоплении “Титаника” “Надежды” на самом деле на нем не было. Бриллиант принадлежал Эвелин Маклейн, в то время светской львице из Вашингтона. Камень был продан, чтобы оплатить ее долги, когда она скончалась в 1947 году.


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