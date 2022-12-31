Мнение: 2022 для нас не закончится никогда

Шмелев хорошо написал – чтобы не оставалось никаких иллюзий:

“С этической точки зрения все еще проще. Возможно, изнутри РФ это не так заметно, однако со стороны ситуация выглядит совершенно однозначно, как в детской сказке. На телеэкранах появляется кровавый маньяк с ядерной кнопкой в руке и заявляет: «на ваших глазах мы убьем 40 миллионов человек, мужчин, женщин, детей, стариков, новорожденных, всех-всех-всех. Мы будем убивать их долго, всеми возможными способами и в прямом эфире. А если вы попробуете вмешаться и защитить их, мы уничтожим весь мир, есть у нас такая возможность, так что сидите и смотрите». После чего он сразу же переходит от слов к делу и начинает убивать в прямом эфире. А мир, действительно, вынужден сидеть и смотреть на это, и ничего поделать не может. Это абсолютное, стопроцентное ЗЛО. С рогами, копытами и хвостом. Без каких-либо полутонов. Хуже бен Ладена, Гитлера, Джека Потрошителя, Атиллы и царя Ирода. (В те времена хотя бы не было прямых эфиров и ядерного оружия). Если этому Злу всё сойдет с рук, миру конец. Этого нельзя допустить, это разрушит всю систему координат и иерархию ценностей. «Жги, воруй, убивай, насилуй — теперь всё можно, окружающие только выразят озабоченность, а потом забудут». Соответственно, вариант, при котором Россия закончит эту войну, «отползет», и постепенно все как-то наладится — нереален. Никто на него согласиться не может. Зло (Россия) должно быть наказано в полной мере. Наглядно, демонстративно и жестко — так чтобы больше никому и никогда не пришло в голову попытаться повторить такой ужас.

С мистической стороной вопроса труднее всего, и не уверен, что я смогу ее нормально вербализовать, хотя внутри чувствую ее очень четко. Для себя я ее формулирую через рассуждение, увиденное в самом начале войны где-то на просторах интернета: если есть выражение «Киев — мать городов русских», то начав бомбить и обстреливать Киев, русские совершили символическое матереубийство, полностью отреклись от своих корней и своего прошлого. Всё, что было раньше, отныне перечеркнуто и «обнулено» (очень важное слово Путин с Терешковой придумали)”

…

На протяжении нескольких веков русский и украинский народы были очень тесно переплетены, и вот теперь эта связь разрывается — с треском, кровью и грохотом. Это совсем не такая ситуация, как у американцев с вьетнамцами или израильтян с палестинцами. Тут все гораздо глубже, гораздо больнее, а главное — гораздо непоправимее. Да, возможно, через несколько поколений старые раны зарубцуются, и к какому-нибудь 2150 или даже 2100 году украинцы вновь смогут спокойно общаться с русскими (хотя память об этой войне все равно будет сохраняться). Но не при нашей жизни. Мы этого уже не увидим. Для нас эта вражда навсегда.

(АЛЕКСАНДР ШМЕЛЕВ, ФБ)