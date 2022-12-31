 

Французский политик Асселино: Новый украинский закон о печати противоречит европейской свободе слова

31.12.2022, 8:30, Новости дня
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Принятый в Украине закон о печати противоречит европейской свободе слова, сообщил лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино.

На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Асселино написал, что президент Украины Владимир Зеленский «укрепляет свою неонацистскую диктатуру». По его словам, принятым в этой стране законом о печати возмущена даже европейская федерация журналистов, по мнению представителей которой он содержит «многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям».

Кроме того, сообщил Асселино, законом недоволен и Союз журналистов Украины. СЖУ считает, что он представляет самую большую угрозу свободе слова за время существования независимой Украины, передает РИА «Новости».

Принятый ранее Верховной радой Украины сразу во втором и окончательном чтении законопроект о медиа позволяет представителям украинской власти штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, информационный контент которых им не нравится.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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