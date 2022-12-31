 

Источник: Спецслужбы обнаружили схрон диверсантов в ЛНР

31.12.2022, 8:30, Новости дня
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Сотрудники российских спецслужб обнаружили в пригороде Луганска схрон, предназначенный для украинских диверсантов, сообщил источник в силовых структурах республики.

Источник РИА «Новости» сообщил, что в тайнике обнаружены в том числе крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, противотанковая управляемая ракета (ПТУР), реактивные штурмовые гранаты, гранатометы РПГ, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1 и свыше 100 тыс. патронов разного калибра.

29 декабря в Луганской народной республике нашли тайник с оружием диверсантов, они готовились провести теракты на новогодние праздники в республике.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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