Источник: Спецслужбы обнаружили схрон диверсантов в ЛНР

Сотрудники российских спецслужб обнаружили в пригороде Луганска схрон, предназначенный для украинских диверсантов, сообщил источник в силовых структурах республики.

Источник РИА «Новости» сообщил, что в тайнике обнаружены в том числе крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, противотанковая управляемая ракета (ПТУР), реактивные штурмовые гранаты, гранатометы РПГ, противопехотные мины, более 50 гранат РГД и Ф-1 и свыше 100 тыс. патронов разного калибра.

29 декабря в Луганской народной республике нашли тайник с оружием диверсантов, они готовились провести теракты на новогодние праздники в республике.

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