 

Американский политик Янг призвал судить Столтенберга за военные преступления

31.12.2022, 8:30, Новости дня
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является военным преступником и должен предстать перед судом, сообщил американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг.

На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Янг, говоря о решениях генсека НАТО по поддержке Украины, заявил, что Столтенберг является «убийцей миллионов».

По мнению американского политика, генсека НАТО следовало бы посадить в тюрьму в Гааге и приговорить к 30 годам без права на досрочное освобождение, передает РИА «Новости».

Ранее генсек НАТО заявил, что поставки вооружений и боеприпасов странами НАТО Украине якобы способны быстро привести к перемирию.

Напомним, президент Владимир Путин заявлял, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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