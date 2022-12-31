 

Готовим любимое блюдо Эммы Стоун – рецепт вегетарианского салата

31.12.2022, 8:14, Разное
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Брюссельская капуста богата витамином К1. Он имеет решающее
значение для здоровья костей, уменьшает воспаления в организме и предотвращает
образование тромбов. Кроме того, наш вегетарианский салат улучшает пищеварение
и радует желудок. Рецепт — простой, состав — золото. Эмма Стоун вдохновляет
попробовать!

Ингредиенты

Для капусты:

· 350-400 граммов резаной на четвертинки брюссельской
капусты,

· 1 нарезанный лук-шалот или 1 небольшая красная
луковица,

· 1 столовая ложка оливкового масла

· 2 чайные ложки бальзамического уксуса либо
подслащенного яблочного/винного,

· Морская соль по вкусу,

· Перец по вкусу,

· По желанию клюква и свежая зелень — для украшения.

Для соуса:

· Майонез или хумус;

· Дижонская/русская горчица;

· Луковый порошок;

· Паприка;

· Лимонный сок;

· Сушеные травы и мед — по желанию.

Способ приготовления вегетарианского салата

Эмма Стоун наверняка не стоит у плиты, но мы — другое дело,
еще фору дадим заморским кулинарам. Сначала делаем соус — просто смешиваем до
однородной массы все ингредиенты и радуемся жизни. Затем нагреваем на среднем
огне сковороду с оливковым маслом, обжариваем на ней капусту вместе с луком.

Когда овощ размякнет и потемнеет по краям — выливаем к нему
указанный в ингредиентах уксус и ожидаем пару минут. Следом — добавляем в ту же
сковороду соус и ждем, когда хорошо пропитается капуста, не забываем все это
перемешивать. Под конец приготовления добавляем морскую соль и перец, выключаем
плиту, выкладываем вегетарианский салат в блюдо, украшаем. Вуаля! Вот и весь
рецепт.

Голливудская
дива Эмма Стоун к столу не подойдет, но мы уверены, что и без нее найдутся
любители отведать это роскошное блюдо. Вегетарианский салат можно есть как в
горячем, так и в холодном виде. Если будете убирать его в холодильник, не
забудьте сверху накрыть. Приятного аппетита!


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