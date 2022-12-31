Готовим любимое блюдо Эммы Стоун – рецепт вегетарианского салата

Брюссельская капуста богата витамином К1. Он имеет решающее

значение для здоровья костей, уменьшает воспаления в организме и предотвращает

образование тромбов. Кроме того, наш вегетарианский салат улучшает пищеварение

и радует желудок. Рецепт — простой, состав — золото. Эмма Стоун вдохновляет

попробовать!

Ингредиенты

Для капусты:

· 350-400 граммов резаной на четвертинки брюссельской

капусты,

· 1 нарезанный лук-шалот или 1 небольшая красная

луковица,

· 1 столовая ложка оливкового масла

· 2 чайные ложки бальзамического уксуса либо

подслащенного яблочного/винного,

· Морская соль по вкусу,

· Перец по вкусу,

· По желанию клюква и свежая зелень — для украшения.

Для соуса:

· Майонез или хумус;

· Дижонская/русская горчица;

· Луковый порошок;

· Паприка;

· Лимонный сок;

· Сушеные травы и мед — по желанию.

Способ приготовления вегетарианского салата

Эмма Стоун наверняка не стоит у плиты, но мы — другое дело,

еще фору дадим заморским кулинарам. Сначала делаем соус — просто смешиваем до

однородной массы все ингредиенты и радуемся жизни. Затем нагреваем на среднем

огне сковороду с оливковым маслом, обжариваем на ней капусту вместе с луком.

Когда овощ размякнет и потемнеет по краям — выливаем к нему

указанный в ингредиентах уксус и ожидаем пару минут. Следом — добавляем в ту же

сковороду соус и ждем, когда хорошо пропитается капуста, не забываем все это

перемешивать. Под конец приготовления добавляем морскую соль и перец, выключаем

плиту, выкладываем вегетарианский салат в блюдо, украшаем. Вуаля! Вот и весь

рецепт.

Голливудская

дива Эмма Стоун к столу не подойдет, но мы уверены, что и без нее найдутся

любители отведать это роскошное блюдо. Вегетарианский салат можно есть как в

горячем, так и в холодном виде. Если будете убирать его в холодильник, не

забудьте сверху накрыть. Приятного аппетита!