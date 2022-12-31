Готовим любимое блюдо Эммы Стоун – рецепт вегетарианского салата
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Брюссельская капуста богата витамином К1. Он имеет решающее
значение для здоровья костей, уменьшает воспаления в организме и предотвращает
образование тромбов. Кроме того, наш вегетарианский салат улучшает пищеварение
и радует желудок. Рецепт — простой, состав — золото. Эмма Стоун вдохновляет
попробовать!
Ингредиенты
Для капусты:
· 350-400 граммов резаной на четвертинки брюссельской
капусты,
· 1 нарезанный лук-шалот или 1 небольшая красная
луковица,
· 1 столовая ложка оливкового масла
· 2 чайные ложки бальзамического уксуса либо
подслащенного яблочного/винного,
· Морская соль по вкусу,
· Перец по вкусу,
· По желанию клюква и свежая зелень — для украшения.
Для соуса:
· Майонез или хумус;
· Дижонская/русская горчица;
· Луковый порошок;
· Паприка;
· Лимонный сок;
· Сушеные травы и мед — по желанию.
Способ приготовления вегетарианского салата
Эмма Стоун наверняка не стоит у плиты, но мы — другое дело,
еще фору дадим заморским кулинарам. Сначала делаем соус — просто смешиваем до
однородной массы все ингредиенты и радуемся жизни. Затем нагреваем на среднем
огне сковороду с оливковым маслом, обжариваем на ней капусту вместе с луком.
Когда овощ размякнет и потемнеет по краям — выливаем к нему
указанный в ингредиентах уксус и ожидаем пару минут. Следом — добавляем в ту же
сковороду соус и ждем, когда хорошо пропитается капуста, не забываем все это
перемешивать. Под конец приготовления добавляем морскую соль и перец, выключаем
плиту, выкладываем вегетарианский салат в блюдо, украшаем. Вуаля! Вот и весь
рецепт.
Голливудская
дива Эмма Стоун к столу не подойдет, но мы уверены, что и без нее найдутся
любители отведать это роскошное блюдо. Вегетарианский салат можно есть как в
горячем, так и в холодном виде. Если будете убирать его в холодильник, не
забудьте сверху накрыть. Приятного аппетита!
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